«Арсенал» упустил победу над «Астон Виллой», ведя 2:0 к 60-й минуте. В лайве на ничью зашел коэффициент 21.00

«Арсенал» сыграл вничью с «Астон Виллой» в 22-м туре АПЛ (2:2).

В прематче «канониры» котировались явными фаворитами за 1.53. На ничью можно было поставить за 4.00.

«Арсенал» вел 2:0 до 60-й минуты. В лайве коэффициент на ничью достигал 21.00. «Вилланы» сделали 2:2, забив на 60-й и 68-й.

У «канониров» лишь одна победа в 4 последних матчах с «Астон Виллой».

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