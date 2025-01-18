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«Ювентус» – «Милан»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча Серии А

18 января в матче 21-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» и «Милан». Встреча пройдёт в Турине и начнется в 20:00 мск.

Команды борются за место в топ-4. Туринцы с 34 очками занимают пятую строчку в таблице, миланцы с 31 баллом идут седьмыми.

«Юве» не проигрывает в текущем сезоне Серии А – семь побед и 13 ничьих. «Милан» выиграл три матча из четырех под руководством Сержиу Консейсау, в том числе и встречу с туринцами в Суперкубке Италии (2:1), который «россонери» в итоге завоевали.

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Аналитики БЕТСИТИ в предстоящем матче отдают предпочтение «Ювентусу». На туринцев предлагают кэф 2.28, на ничью дают 3.30, победа «Милана» идет за 3.60.

На тотал мячей больше 2.5 можно поставить за 2.20, на ТМ 2.5 предлагают 1.73.

Интересным вариантом для ставки смотрится обмен голами за 1.93. Такой исход зашел в пяти последних матчах каждой из команд

Игроки БЕТСИТИ не согласны с оценками букмекеров и в основном выбирают победу «Милана». На гостей отдано 43% от общего числа ставок на исход, 27% ушло на ничью, на хозяев пришлось 30% ставок.

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