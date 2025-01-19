Стриминг-сервис Kick, принадлежащий Stake, планирует выкупить активы TikTok в США

Стриминг-сервис Kick сообщил о намерении приобрести американские активы TikTok.

17 января Верховный суд США признал законным запрет в стране приложения TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст его американским собственникам.

Kick принадлежит букмекеру Stake, поэтому планирует выкупить активы TikTok, чтобы предотвратить блокировку приложения в США.

Пользователи считают, что этот шаг – продуманный маркетинговый ход с целью привлечения внимания, а не серьезная попытка приобретения.

Букмекер Stake отказался от комментариев.

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