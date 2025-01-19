Стриминг-сервис Kick, принадлежащий Stake, планирует выкупить активы TikTok в США
Стриминг-сервис Kick сообщил о намерении приобрести американские активы TikTok.
17 января Верховный суд США признал законным запрет в стране приложения TikTok, если китайская компания ByteDance не продаст его американским собственникам.
Kick принадлежит букмекеру Stake, поэтому планирует выкупить активы TikTok, чтобы предотвратить блокировку приложения в США.
Пользователи считают, что этот шаг – продуманный маркетинговый ход с целью привлечения внимания, а не серьезная попытка приобретения.
Букмекер Stake отказался от комментариев.
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Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Next.io
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