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Британский букмекер Sportingbet стал титульным спонсором «Палмейраса»

Британский букмекер Sportingbet и «Палмейрас» объявили о сотрудничестве.

Букмекер стал титульным спонсором клуба. Контракт заключен на три года с возможностью продления еще на один.

В рамках соглашения бренд будет представлен на игровой форме основных мужской и женской команд, а также молодежных команд клуба. Кроме того, букмекер будет использовать свой нейминг на LED-экранах на домашнем стадионе и в социальных сетях клуба.

Sportingbet получил лицензию на легальном рынке азартных игр Бразилии, который начал действовать 1 января 2025 года. Букмекер принадлежит игорному холдингу Entain.

В минувшем сезоне бразильской Серии А «Палмейрас» не смог защитить чемпионский титул, уступив первое место «Ботофаго».

Ставочная вики Спортса

Календарь спортивных событий-2025: главные турниры, когда пройдут, кто фаворит

Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: Footboom
logoвысшая лига Бразилия
Ставки на спорт
logoПалмейрас
Беттинг-индустрия
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