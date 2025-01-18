Амбассадор BetBoom Сергей Фаустин: «Милан», что при Фонсеке, что при Консейсау неплохо выглядит в схватках с топами»

Автор YouTube-канала «Портье Дрогба» и амбассадор BetBoom Сергей Фаустин поделился мыслями по поводу предстоящего матча в рамках 21-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Миланом».

«Можно долго упражняться в остроумии относительно серии «Ювентуса», однако матч против «Аталанты», если вынести за скобки уже знакомый итог, стоит занести подопечным Мотты в актив. «Ювентус», на мой субъективный взгляд, был лучше соперника и заслуживал победить. Так что я верю – слом тренда уже близок! Кто знает, может это эпохальное событие произойдет уже завтра?

Единственное, что останавливает от однозначного ответа – форма «Милана» в больших матчах. Красно-черные, что при Фонсеке, что при Консейсау неплохо выглядят в схватках с топами. Так что с верой в «Юве» все-таки выберу более безопасный вариант – обе забьют. В линии BetBoom этот исход идет с кэфом 1.90».

Тем не менее большинство клиентов BetBoom верит в победу «Милана» несмотря на статус «андердога». 63% от общего количества бетторов взяли выигрыш команды Консейсау. В победе «Юве» уверены 24% пользователей.