Промо
0

Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Аталанты» прервать победную серию «Наполи»

18 января в матче 21-го тура чемпионата Италии встретятся «Аталанта» и «Наполи». Игра пройдёт в Бергамо и начнется в 22:45 мск.

Неаполитанцы с 47 очками лидируют в Серии А. Команда Антонио Конте в отличной форме – пять побед в пяти последних турах.

«Аталанта» с 43 баллами находится на третьей строчке. Бергамаски не проигрывают в чемпионате с сентября. Последние три матча команды завершились вничью, а до этого коллектив Джан Пьеро Гасперини шел на серии из 11 побед.

Две последние очные встречи остались за «Аталантой», оба раза команда из Бергамо победила со счетом 3:0.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

По мнению аналитиков БЕТСИТИ у «Аталанты» неплохие шансы продлить победную серию в матчах с «Наполи». На успех хозяев поля можно поставить за 2.38, на ничью дают 3.40, на гостей предлагают 3.30.

Букмекеры считают, что встреча не будет сверхрезультативной. На тотал голов меньше 2.5 дают 1.77, на ТБ 2.5 – 2.12. Взять обмен голами можно за 1.87.

Бетторы БЕТСИТИ наиболее вероятным итогом матча называют ничью, на этот исход отдано 46% от общего числа ставок на 1Х2. На победу «Аталанты» ушло 23% ставок, на «Наполи» – 31%.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с гарантированным бонусом до 2000 ₽!

Ставки на спорт
БЕТСИТИ
натив
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Ставки в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Вратарь «Питтсбурга» Неделькович забил в матче НХЛ. На его гол давали коэффициент 500.00
53 минуты назад
«Ювентус» сыграл вничью в 7 из 8 последних матчей в Серии А. 3.15 – укрепление тренда в игре с «Миланом»
сегодня, 07:20
«Аталанта» – фаворит против «Наполи». Бергамаски разгромили неаполитанцев в двух последних матчах с общим счетом 6:0
сегодня, 07:12
Количество переведенных выигрышей от букмекеров на Кошелек ЦУПИС и цифровую карту выросло в 2 раза
сегодня, 06:57
Мойкано заменит Царукяна в бою с Махачевым на UFC 311. Коэффициент на Ислама упал с 1.30 до 1.06
сегодня, 06:33
«Барселона» не побеждает 3 матча подряд в Ла Лиге. 1.54 – серия прервется в игре с «Хетафе»
1сегодня, 06:17
3.50 – Холанд побьет рекорд Ширера по голам в АПЛ. Его контракт с «Сити» действует еще 10 лет
8вчера, 14:55
Холанд продлил контракт с «Сити» до 2034 года. Букмекеры уверены, что он выиграет «Золотой мяч» до конца карьеры
4вчера, 14:20
Букмекеры дают 22% на то, что Мирра Андреева выбьет Соболенко с Australian Open. У россиянки 12 побед в 14 матчах
8вчера, 13:25
«Лилль» забил в 45 домашних матчах подряд. 1.22 – продление тренда
вчера, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
BetBoom запускает «Гонку 24/7». На кону 8 000 000 рублей!
вчера, 14:39Промо
«Команда Слота пропускает практически в каждом матче – и часто именно соперник открывает счет». Прогноз Максима Полтавца на «Брентфорд» – «Ливерпуль»
1вчера, 09:26
Минимальная победа «Баварии» принесла игроку выигрыш более 2 млн рублей
16 января, 14:17Промо
«Команда Вальверде забивает не так много голов, но контролирует ход матча как топ-клуб». Прогноз Бокова на игру «Атлетик» – «Осасуна»
16 января, 12:45
Автогол защитника «Ювентуса» помог клиенту БК Мелбет забрать выигрыш более 2 млн рублей
16 января, 10:04Промо
Юра Ла Саета сделал прогноз на матч «Реал» – «Сельта» с коэффициентом 4.30
16 января, 08:27
1.37 на «Арсенал» и 8.60 на «Тоттенхэм» – крупнейший разрыв в коэффициентах в лондонским дерби в 21-м веке
415 января, 14:57
Уверенная победа Вероники Кудерметовой на Australian Open принесла клиенту «Лиги Ставок» 2 708 750 рублей
15 января, 13:06Промо
Клиент «Лиги Ставок» заключил пари на «Экспресс дня» и выиграл более 8 млн рублей
15 января, 11:24Промо
«Постекоглу снова может удивить». Прогноз Бельского – «Тоттенхэм» не проиграет «Арсеналу»
15 января, 10:42
Рекомендуем