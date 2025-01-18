Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Аталанты» прервать победную серию «Наполи»

18 января в матче 21-го тура чемпионата Италии встретятся «Аталанта» и «Наполи». Игра пройдёт в Бергамо и начнется в 22:45 мск.

Неаполитанцы с 47 очками лидируют в Серии А. Команда Антонио Конте в отличной форме – пять побед в пяти последних турах.

«Аталанта» с 43 баллами находится на третьей строчке. Бергамаски не проигрывают в чемпионате с сентября. Последние три матча команды завершились вничью, а до этого коллектив Джан Пьеро Гасперини шел на серии из 11 побед.

Две последние очные встречи остались за «Аталантой», оба раза команда из Бергамо победила со счетом 3:0.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ у «Аталанты» неплохие шансы продлить победную серию в матчах с «Наполи». На успех хозяев поля можно поставить за 2.38, на ничью дают 3.40, на гостей предлагают 3.30.

Букмекеры считают, что встреча не будет сверхрезультативной. На тотал голов меньше 2.5 дают 1.77, на ТБ 2.5 – 2.12. Взять обмен голами можно за 1.87.

Бетторы БЕТСИТИ наиболее вероятным итогом матча называют ничью, на этот исход отдано 46% от общего числа ставок на 1Х2. На победу «Аталанты» ушло 23% ставок, на «Наполи» – 31%.

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