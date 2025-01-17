BetBoom запускает «Гонку 24/7». На кону 8 000 000 рублей!

Как участвовать?

Просто делайте ставки — каждое ваше действие приносит баллы, которые продвигают вас вверх по рейтингу. Лучшие участники получат свои заслуженные награды, а главный победитель унесет домой 300 000 рублей.

🔥 8 000 000 рублей — общий призовой фонд.

🏆 3 000 победителей — вас ждет шанс попасть в их число.

⏰ Сроки проведения: 17 января (15:00 МСК) — 24 января (15:00 МСК).

Дополнительные подробности можно узнать на сайте акции !