BetBoom запускает «Гонку 24/7». На кону 8 000 000 рублей!
BetBoom запускает «Гонку 24/7». На кону 8 000 000 рублей!
Как участвовать?
Просто делайте ставки — каждое ваше действие приносит баллы, которые продвигают вас вверх по рейтингу. Лучшие участники получат свои заслуженные награды, а главный победитель унесет домой 300 000 рублей.
🔥 8 000 000 рублей — общий призовой фонд.
🏆 3 000 победителей — вас ждет шанс попасть в их число.
⏰ Сроки проведения: 17 января (15:00 МСК) — 24 января (15:00 МСК).
Дополнительные подробности можно узнать на сайте акции!
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- Угрозы
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