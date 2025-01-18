В Новой Зеландии запретят продажу лотерей несовершеннолетним

Власти Новой Зеландии намерены запретить продажу лотерейных продуктов несовершеннолетним людям.

Правительство надеется включить данную поправку в законопроект, который будет внесен на рассмотрение парламента до конца текущего года.

Для нарушителей будет предусмотрен штраф. Если продавца уличат в продаже билетов несовершеннолетним, его оштрафуют на 1 тыс. новозеландских долларов (560 долларов США).

Компания Lotto NZ поддержала инициативу правительства.

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