Тен Хаг стал главным фаворитом на первое увольнение в АПЛ по версии букмекеров. «МЮ» был разгромлен «Тоттенхэмом» в 6-м туре – 0:3

Букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».

Фаворитом стал Эрик тен Хаг с коэффициентом 1.61. «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Тоттенхэму» в 6-м туре АПЛ (0:3).

После этого манкунианцы опустились на 12-е место в таблице. В последний раз «МЮ» так стартовал в сезоне-2013/14.

Топ-3 претендента на первое увольнение в АПЛ по версии букмекеров:

1. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 1.61;

2. Гари О′Нил («Вулверхэмптон») – 7.00;

3. Шон Дайч («Эвертон») – 8.00.

Ставки на Спортсе

«МЮ» был обречен: «Тоттенхэм» – суперверховой, забивает почти на уровне лидеров, 3 мяча – давно не проблема