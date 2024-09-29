Тен Хаг стал главным фаворитом на первое увольнение в АПЛ по версии букмекеров. «МЮ» был разгромлен «Тоттенхэмом» в 6-м туре – 0:3
Букмекеры обновили котировки по линии «Следующий тренер АПЛ, который будет уволен».
Фаворитом стал Эрик тен Хаг с коэффициентом 1.61. «Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Тоттенхэму» в 6-м туре АПЛ (0:3).
После этого манкунианцы опустились на 12-е место в таблице. В последний раз «МЮ» так стартовал в сезоне-2013/14.
Топ-3 претендента на первое увольнение в АПЛ по версии букмекеров:
1. Эрик тен Хаг («Манчестер Юнайтед») – 1.61;
2. Гари О′Нил («Вулверхэмптон») – 7.00;
3. Шон Дайч («Эвертон») – 8.00.
«МЮ» был обречен: «Тоттенхэм» – суперверховой, забивает почти на уровне лидеров, 3 мяча – давно не проблема
Опубликовала: Венера Кравченко
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