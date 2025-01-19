В Гонконге предлагают легализовать ставки на местный футбол, чтобы снизить зависимость от внешнего финансирования

Глава Ассоциации футбола Гонконга рассматривает возможность легализации ставок на местные матчи.

По мнению Эрика Фока, этот шаг привлечет дополнительные инвестиции в спортивный сектор и снизит зависимость от внешнего финансирования.

Также Фок сообщил, что предложение остается на стадии обсуждения, но якобы уже получило поддержку заинтересованных сторон в спортивном сообществе Гонконга.

В настоящее время легальные ставки на спорт в Гонконге ограничены скачками и крупными иностранными футбольными лигами, например, АПЛ.

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