«Борнмут» одержал крупнейшую победу над «Ньюкаслом» – 4:1. До матча «сороки» котировались явными фаворитами
«Борнмут» на выезде разгромил «Ньюкасл» в 22-м туре АПЛ (4:1).
В прематче «Ньюкасл» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.60. На «Борнмут» давали 5.60.
Букмекеры не верили в разгромную победу «Борнмута», поэтому не принимали ставки на их фору (-2,5). Максимальная фора составляла (-1,5) – с коэффициентом 11.50.
«Борнмут» одержал крупнейшую победу в очном противостоянии с «Ньюкаслом».
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Опубликовала: Венера Кравченко
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