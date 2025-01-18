«Борнмут» одержал крупнейшую победу над «Ньюкаслом» – 4:1. До матча «сороки» котировались явными фаворитами

«Борнмут» на выезде разгромил «Ньюкасл» в 22-м туре АПЛ (4:1).

В прематче «Ньюкасл» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.60. На «Борнмут» давали 5.60.

Букмекеры не верили в разгромную победу «Борнмута», поэтому не принимали ставки на их фору (-2,5). Максимальная фора составляла (-1,5) – с коэффициентом 11.50.

«Борнмут» одержал крупнейшую победу в очном противостоянии с «Ньюкаслом».

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