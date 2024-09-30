«Атлетико» вырвал ничью у «Реала» на 95-й минуте. В лайве на спасение давали 10.00
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в 8-м туре Ла Лиги.
Команда Карло Анчелотти упустила победу на 95-й минуте. «Атлетико» спасся от поражения благодаря голу Анхеля Корреа.
В лайве на ничью можно было поставить с коэффициентом 10.00.
Летишь 0:3, но можешь победить даже с вероятностью в 3%. Если соперник – «Хоффенхайм»
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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