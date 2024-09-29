0:3 ➡️ 3:3 за тайм и 4:3 в итоге – подвиг «Вердера». Что... это... было?

Переворот выходных – с 3% вероятности.

Главное шоу выходных подарили в Германии: «Хоффенхайм» повел 3:0 к 12-й минуте, но «Вердер» отыгрался еще в первом тайме.

И в итоге выиграл – 4:3!

0:3 ⏭ 3:3 – за полчаса. Еще в первом тайме!

Сценарий выносит мозг.

⚽️ 5’ – прошло пять минут, и вот гол форварда Мариуса Бюльтера.

⚽️ 8’ – сразу же второй мяч Бюльтера!

⚽️ 12’ – нет, не хет-трик Бюльтера, еще не время для хет-триков. Это Адам Гложек, прошлогодний чемпион Германии. Причем ударом через себя, из вратарской.

Все шло просто прекрасно, коэффициент на победу «Вердера» взлетел до 29.00 (вероятность – 3,45%).

Но через шесть минут у «Хоффенхайма» красную получил защитник Стэнли Нсоки. Вроде нестрашно, слишком серьезный отрыв.

Но нет, один косяк экс-защитника «ПСЖ» перевернул матч – с этого момента на поле зажигал только «Вердер». А коэффициент на победу бременцев снизился до 11.

⚽️ 21’ – гол защитника Хулиана Малатини (кэф еще упал до 4.50);

⚽️ 26’ – первый мяч полузащитника Йенса Стаге (2.30);

⚽️ 39’ – второй гол Стаге! И победа стоила всего 1.50.

Окончательно «Хоффе» посыпался на старте второго тайма: хет-трик сделал Стаге, замкнувший навес защитника Митчелла Вайзера. Возможно, помните его по игре за «Баварию» и «Байер», он уже четыре года основной у «Вердера».

Из 0:3 в 4:3 – еще и меньше, чем за полчаса игрового времени. Просто вау!

Йенс Стаге с хет-триком – кто это? Простой работяга, его квартиру однажды закидали огнем

Эффектный хет-трик – классный повод рассказать про Йенса Стаге.

Это человек без какой-либо уникальной истории. Йенс родился в Копенгагене, но не прошел просмотр в местный гранд и завалил еще один – в «Мидтьюлланде», там его посчитали «слишком деревянным».

Зато сложилось со скромным «Брабрандом», это команда из Орхуса. Уже в 2016-м полузащитника пригласил сам «Орхус», главная команда города. Он провел там три года.

В 2019-м Йенс на три сезона перешел в «Копенгаген». Хотя все начиналось неприятно: через две недели после подписания контракта фаны «Орхуса» закидали квартиру датчанина воспламененными предметами. Начался пожар, сам Стаге как раз был дома. Успел погасить огонь, но сильно испугался и написал заявление в полицию.

При этом «Копенгаген» отстранился от инцидента и не поддерживал игрока. Зато «Орхус» включился и возместил ущерб, нанесенный фанатами. Им пожизненно запретили посещать стадион.

Летом 2022-го Стаге перешел в «Вердер», тогда они только вернулись в Бундеслигу и потратились на новичков. Йенс стал одним из лидеров. В прошлом сезоне на позицию Стаге пришел Наби Кейта – в итоге поссорился со всеми и совсем не играет, а датчанин отгружает хет-трики.

И создает такие камбэки.

«Хоффенхайм» не удивил: уже давно очень веселые. «Вердер» впервые так камбэкнул в Бундеслиге, но было еще круче в ЛЧ

Если очень хочется увидеть голы – матчи «Хоффенхайма» отлично подойдут. Три мелких факта о прошлом сезоне:

● Из 34 матчей «Хоффенхайм» не забил только в трех. Как «Бавария». Выше по этому показателю только «Байер» (один матч).

● Из тех же 34 матчей «Хоффенхайм» не пропустил только в двух. Меньше и даже столько же не было ни у кого.

● Вариант «обе забьют» в их играх не сработал только пять раз. Естественно, первое место в таком рейтинге.

И вообще, только в играх с «Баварией» бывало больше голов – 4,08 в среднем. «Хоффенхайм» второй – 3,88.

Веселье продолжается и в этом сезоне. Во всех пяти матчах «Хоффенхайм» и забивал, и пропускал. На «обе забьют» в игре против «Вердера» давали всего 1.44. Кстати говоря, не самый уж низкий коэффициент для такой команды.

Для «Вердера» такие сценарии – необычное.

Opta написала, что команда первый раз в истории отыграла в Бундеслиге три гола и победила. При этом «Вердер» – вообще первый клуб в истории самой Бундеслиги, выигравший матч, уступая 0:3 к 12-й минуте.

Но был пример поинтереснее.

Больше 30 лет назад «Вердер» попал в еще только зарождавшийся Кубок чемпионов, там восемь команд были разбиты на две группы. Во втором туре принимали «Андерлехт». Холодный и дождливый декабрьский вечер, 0:3 от бельгийцев – просто ужас. А затем – 5:3!

Причем сейчас-то «Вердер» уступал крупно к 12-й минуте, а тогда такой счет держался до 66-й! И все равно в оставшееся время немцы сотворили «Чудо на Везере», как потом назвали этот матч.

Еще одно чудо, теперь уже в Зинсхайме, состоялось сейчас.

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Фото: Gettyimages /Alex Grimm, Mark Sandten; IMAGO/Thomas Voelker, IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/Global Look Press