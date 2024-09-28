«Локомотив» обыграл «Спартак» впервые за 7 матчей. В лайве на фору «железнодорожников» зашел коэффициент 6.90
«Локомотив» обыграл «Спартак» в 10-м туре Мир РПЛ.
До матча на «железнодорожников» давали 2.75. Победа с форой (-1,5) оценивалась в 5.20, в лайве коэффициент на это поднялся до 6.90.
«Локо» обыграл «Спартак» впервые за 7 матчей. Предыдущая победа была в 2022 году (1:0).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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