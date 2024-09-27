Помните гол Окриашвили «Зениту» через себя в падении? Принес победу «Краснодару», чья вероятность была всего 0,2%!

Но при ВАР мяч не был бы засчитан.

У «Краснодара» в истории РПЛ всего три победы над «Зенитом», но одна точно запомнилась надолго – даже через целых восемь лет. Это те самые 2:1 с двумя голами на последней минуте, а победным – через себя в падении.

И вероятностью каких-то 0,2% на победу.

Победа «Краснодара» была выгодна «Спартаку», который вел борьбу с «Зенитом»

Сезон-2016/17, позади 14 туров, «Спартак» только что дожал «Амкар» после сумасшедшего удара Дениса Глушакова, а «Зенит» обыграл «Крылья Советов», проигрывая по ходу матча.

Это два главных претендента на чемпионство – лидировал «Спартак» с Массимо Каррерой, на три очка отставал «Зенит» Мирчи Луческу. Сезон у спартаковцев немного необычный – да, они и раньше часто неплохо стартовали, но тут прямо затянулось: 11 побед в 14 матчах!

В последнем туре первого круга «Спартак» отправился в Грозный и привез нелегкую победу 1:0. За день до игры «Краснодар» – «Зенит» он оторвался от петербуржцев на шесть очков.

«Краснодар» на тот момент два месяца как сменил тренера – Игорь Шалимов пришел вместо Олега Кононова. Клуб шел в таблице пятым, не проигрывал к тому времени девять матчей. А еще – вышел досрочно из группы Лиги Европы с «Шальке», «Ниццей» и «Зальцбургом», как же необычно сейчас это звучит.

На таком фоне он ждал в гости «Зенит», которому очень нужны были очки.

501.00 на победу – и зашло!

Как только появились линии, «Зенит» считался серьезным фаворитом – 2.10 против 3.25 на победу «Краснодара». Ближе к началу коэффициенты подровнялись, но успех все равно предсказывали гостям – 2.50 против 2.80.

Равный первый тайм сменился примерно таким же вторым, где команды создали по паре опасных моментов, хотя хозяева по воротам били чаще. К 86-й минуте при счете 0:0 победа «Краснодара» шла за 9.00, после чего «Зенит» забил – Артем Дзюба в сутолоке у ворот после ошибки Андрея Синицына нанес точный удар.

Коэффициент на победу хозяев тут же взметнулся до 201.00, а затем медленно рос с каждой минутой – 251.00, 301.00, 351.00. И к компенсированному времени достиг значения 501.00. По процентам вероятности – всего 0,2%. Фаворит ведет 1:0, остается несколько минут, надежда только на чудеса.

На 90+2 мяч в чужую штрафную засылал Андреас Гранквист, а Доменико Кришито неудачно его подправил – выступавший тогда за «Краснодар» Марат Измайлов ускорился и одним касанием сравнял счет. Теперь при 1:1 на победу каждой из команд давали 26.00.

Измайлов вспоминал: «За мячом побежал по инерции. Взял его, несу к центру, а сам думаю: «Чего я ерундой занимаюсь? Уже времени не осталось. Куда торопиться? Хорошо хоть сравняли…»

И тут случилось чудо. На 90+4 «Краснодар» продолжал давить – и тогда Измайлов навесил, Юрий Лодыгин недалеко выбил мяч и оставил ворота, а Торнике Окриашвили пробил через себя в падении в ближний угол и попал. 2:1!

До 90+2 «Краснодар» уступал, букмекеры не верили в его успех – коэффициент был 501.00, а потом Измайлов и Окриашвили забили по голу и принесли победу своему клубу.

Окриашвили перед выходом на поле отдал свои тренировочные штаны мальчику, подающему мячи. «Теперь это будет моя фишка, всегда буду так делать», – с улыбкой сказал он после матча, но позже дал понять, что это была шутка. А еще подтвердил, что тренировал удары через себя: «Да, на тренировках иногда идут передачи, и мы такие удары делаем. В момент гола я был уверен в себе, знал, что надо решать судьбу встречи. Чуть повезло. Боженька помог».

Дополнительную интригу придавал тот факт, что Окриашвили не заиграл при Луческу в «Шахтере»: «Он просто не смотрел на меня. Не замечал на тренировках. Я выходил, старался, но понимал, что Луческу все равно. Злости на Луческу у меня нет. Но я был рад, что забил «Зениту». И забил Луческу».

Федор Смолов подсветил секрет: «Я толкнул Нету, а он врезался в Лодыгина, упал и не смог закрыть угол».

Позже Окриашвили говорил в интервью пресс-службе «Краснодара»: «Обалдел – не то слово… Я вообще не понимал, что происходит. Первые секунд 15 после гола просто не помню. В голове была только эйфория. Нормальная такая эйфория. Тем более я ведь видел, как судья уже поднес свисток к губам. Там Торбинский бежал, я сначала думал ему мяч сбросить. Но времени не оставалось, арбитр мог дать финальный свисток. Вот я и решил пробить, взял на себя».

А Шалимов подшучивал над ним на тренировках: «Я не забил один раз отличный момент, низом исполнял. Ну, тренер мне и говорит: «Ну а чего низом-то, что ж ты не через себя пробил?! Точно бы забил!»

При этом с ВАР гол бы не был засчитан – ассистировавший ему Измайлов находился в офсайде.

Представитель департамента судейства и инспектирования РФС по взаимодействию со СМИ Леонид Калошин после матча подтвердил: «Очевидная ситуация. Первый ассистент судьи допустил ошибку, не зафиксировав офсайд».

До введения ВАР в РПЛ оставалось еще несколько лет. Но он наверняка рассмотрел бы и эпизод с участием Хави Гарсии и Юрия Газинского, где испанец двинул россиянина локтем и должен был быть удален. Уже потом оказалось, что у Газинского сломан нос, а Гарсию дисквалифицировали.

Что дальше: у Дзюбы и Лодыгина подозревали конфликт, Окриашвили рвал кресты и возвращался с таким же голом, чемпионом стал «Спартак»

Еще несколько фактов после матча:

● Тренерская реакция на матч, понятно, разная. Луческу удивлялся: «Я не понимаю, как игроки такого высокого уровня могли допустить такие ошибки. Футбол тем и интересен, что здесь бывают чудеса. Сегодня было чудо. Мы сами поиздевались над тем результатом, который был до 90-й минуты. У нас было намного больше моментов сегодня, которые мы не реализовали. В конце дали забить «Краснодару» два невероятных гола».

Шалимов тоже применил это слово: «Такая победа – чудо, наверное. «Зенит» упустил победу. Почему так получилось? Соперник пусть смотрит на себя, а мы будем наслаждаться этой победой».

Луческу после «Зенита» поработал со сборной Турции и киевским «Динамо», а сейчас в 79 лет возглавляет сборную Румынии. Шалимов доработал с «Краснодаром» до 2018 года, а потом тренировал «Химки», «Ахмат» и «Урал».

● Окриашвили в 2017-м дважды травмировал крестообразные связки на обоих коленях. А осенью 2018-го вышел в конце матча против «Севильи». Слово «чудо» вполне применимо и здесь: удар через себя в падении – и 2:1 над сильным соперником. Окриашвили забил три гола за «Краснодар», два из них – вот таким способом.

Тогда же в 2018-м история с «Краснодаром» закончилась. Грузин отбыл на Кипр, где выступал за «Анортосис» и АПОЭЛ, а потом вернулся на родину. В сентябре 2024-го 32-летний форвард уехал из тбилисского «Динамо» в команду «ТФА Дубай» в одной из низших лиг ОАЭ.

● Еще после игры «Краснодара» и «Зенита» широко обсуждался жест Дзюбы. Тот сразу после гола Окриашвили указывал на подтрибунное помещение и бил кулаком о ладонь.

Дальше были слухи о конфликте Дзюбы и Лодыгина. Предполагалось, что жест адресован ему, Дзюба первым после матча ушел в раздевалку, а комментатор «Матч ТВ» Константин Генич написал в твиттере о «сложной» атмосфере в команде. «Чемпионат» даже сообщил о драке между этими двумя игроками.

Последовали сразу два опровержения. Руководитель пресс-службы «Зенита» Дмитрий Циммерман прокомментировал «Спорт-Экспрессу»: «Это невесть откуда взявшиеся слухи, не имеющие под собой никакого основания. Печально, что солидные издания пользуются ложными сплетнями из сомнительных источников. Никакой драки не было и быть не могло».

Дзюба заявил: «У нас не было драки. Вы видите что-нибудь на лице? Вообще не было ничего, выдумывать не надо». Геннадий Орлов тоже в это не поверил: «Они могли петушиться, поговорить на повышенных тонах – не более. Но вы же знаете, что такое драка. Когда один ударил, другой ответил, и понеслось… Здесь не тот случай».

● После того матча закончился первый круг сезона-2016/17: «Спартак» ушел на шесть очков от «Зенита», но в следующем матче получил 0:4 в Самаре – отрыв сократился до трех. Дальше «Зенит» застрял в Ростове-на-Дону (0:0), а «Спартак» обыграл «Рубин» и ушел на зимний с перерыв с запасом +5.

Главный же матч состоялся в 23-м туре – «Спартак» переиграл «Зенит» 2:1, оторвался на 11 очков от него и на 10 от ЦСКА, после чего стал чемпионом за три тура до конца. «Зенит» хоть и забил больше всех, но финишировал третьим. «Краснодар» – четвертым.

«Зенит» и «Спартак» были главными фаворитами нового сезона, но победил «Локомотив», который перед стартом котировался седьмым с коэффициентом 56.00. После чего все турниры РПЛ выигрывал только «Зенит».

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Фото: РИА Новости /Виталий Тимкив