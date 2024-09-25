Чжан Шуай проиграла рекордные 24 матча подряд. 3.60 – победит Кесслер на домашнем турнире и прервет серию
Чжан Шуай встретится с Маккартни Кесслер в рамках турнира WTA 1000 в Пекине.
35-летняя китаянка проиграла 24 матча подряд – последняя победа была добыта в феврале 2023-го. После того, как она проиграла 22-ю встречу в середине августа, она установила антирекорд обоих туров.
Букмекеры дают коэффициент 3.60 на то, что Шуай обыграет Кесслер и прервет неудачную серию. На ее соперницу дают 1.30.
3,4 млрд – футбол, 1,4 млрд – настольный теннис. Сколько федерации получили от букмекеров в 2023 году?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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