Чжан Шуай проиграла рекордные 24 матча подряд. 3.60 – победит Кесслер на домашнем турнире и прервет серию

Чжан Шуай встретится с Маккартни Кесслер в рамках турнира WTA 1000 в Пекине.

35-летняя китаянка проиграла 24 матча подряд – последняя победа была добыта в феврале 2023-го. После того, как она проиграла 22-ю встречу в середине августа, она установила антирекорд обоих туров.

Букмекеры дают коэффициент 3.60 на то, что Шуай обыграет Кесслер и прервет неудачную серию. На ее соперницу дают 1.30.

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