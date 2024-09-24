В доме Милевского прошли обыски из-за договорных матчей
В доме экс-игрока киевского «Динамо» Артема Милевского и его друга Сергея Третьяка прошли обыски, сообщает Sport-express.ua.
Милевский отказался давать комментарии по этому поводу. Третьяк сообщил, что обыски связаны с договорными матчами.
«Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом.
ФК «Минай»? Я такую команду даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом», — рассказал Третьяк.
Украинские СМИ сообщали, что Третьяк является владельцем одной из букмекерских компаний в Испании. Ранее его подозревали в попытке подкупа двух футболистов «Миная» для обеспечения нужного результата в матче с «Динамо» в 25-м туре прошлого сезона УПЛ. Третьяк отвергает все обвинения в свой адрес.
Также ранее сообщалось, что Милевский и Третьяк поставили $7 000 на договорной футбольный матч в Бразилии и якобы выиграли чистым $16 485.
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