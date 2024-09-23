Топ-5 мощных камбэков в этом сезоне. Кто еще, кроме «Байера»?

В текущем сезоне клубы уже успели порадовать мощными камбэками. Среди них, естественно, и «Байер» – даже в статусе чемпиона катает своих болельщиков на эмоциональных качелях. А кто еще? Выделили пять топовых камбеков этого сезона.

«Байер» – «Вольфсбург», 4:3. 4-й тур Бундеслиги

Начнем, конечно, с леверкузенцев, которые в прошедшее воскресенье вырвали победу на последних минутах в игре с «Вольфсбургом». Причем «Байер» дважды отыгрался по ходу матча, а победный гол закатил на 90+3.

При этом действующий чемпион Германии до матча шел явным фаворитом за 1.30, а на соперника давали целых 12.00. Но обычная победа для «Байера» – это скучно. В лайве у некоторых зарубежных букмекеров можно было встретить коэффициент 37.00 на леверкузенцев.

«Байер» – «Лейпциг», 2:3. 2-й тур Бундеслиги

Да, еще один громкий камбэк с участием «Байера». Только в этот раз парни Хаби Алонсо сенсационно проиграли – первое поражение в Бундеслиге с мая 2023-го. Изначально все складывалось прекрасно: на 26-й минуте главного тренера «Лейпцига» Марко Розе удалили, а к 45-й «Байер» вел 2:0.

«Лейпциг» успел отыграть один гол в первом тайме – на 45+7. На 58-й счет сравнял Лои Опенда, он же и завершил камбэк голом на 80-й. В лайве на победу зашел кэф 41.00. Символично, что 35-матчевая беспроигрышная серия «Байера» в Бундеслиге прервалась именно так.

«Эвертон» – «Борнмут», 2:3. 3-й тур АПЛ

«Борнмут» подарил суперкамбэк с рекордом. Команда летела 0:2 к 87-й минуте в матче с «Эвертоном», но забила три мяча за 9 минут! Победный гол случился на 90+6. Камбечище. А рекорд в том, что это самая поздняя волевая победа в истории АПЛ с минус двух голов.

Очевидно, что букмекеры не верили в «Борнмут» и в лайве давали на его победу 501.00! А Шон Дайч после той игры стал фаворитом на следующее увольнение в АПЛ. У «Эвертона» пока все плохо – 1 очко после 5 туров и предпоследнее место в таблице.

«Шанхай» – «Тяньцзинь», 2:1. 26-й тур чемпионата Китая

Камбэк «Шанхая» Леонида Слуцкого дорог тем, что спас шанс на чемпионство. Хотя ожидалось, что победа над «Тяньцзинь» будет простой – в прематче парни Слуцкого котировались явными фаворитами за 1.20. Соперник оценивался в приличные 13.00.

Но «Шанхай», как и «Байер», игнорирует легкие решения – пропустил первым уже на 3-й минуте, дождался концовки матча и за минуту превратил 0:1 в 2:1. В лайве на камбэк можно было поймать кэф 13.00. До финиша чемпионата осталось 4 тура и банда Слуцкого отстает от лидера на 2 очка.

«Лион» – «Марсель», 2:3. 5-й тур Лиги 1

Невозможно не отметить и волевую победу «Марселя», который в матче с «Лионом» уже на 5-й минуте остался в меньшинстве – две желтые схватил защитник Леонардо Балерди. «Лион» вышел вперед только на 53-й минуте, хотя мог забить еще в конце первого тайма – Александр Ляказетт не реализовал пенальти.

«Марсель» не сдался и на 82-й сделал счет 2:1 в свою пользу. Не успели игроки порадоваться камбэку, как на 90+3 «Лион» забил – 2:2. Хороший результат для команды, которая почти весь матч играла вдесятером, но не для «Марселя». В лайве у зарубежных букмекеров кэф на бело-голубых поднимался до 56.00. И ведь сыграл – на 90+5 «Марсель» вколотил победный мяч.

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Фото: Gettyimages.ru /George Wood, Christof Koepsel