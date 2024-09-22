  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Манчестер Сити» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ уверены в превосходстве Гвардиолы над Артетой
Реклама
0

«Манчестер Сити» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ уверены в превосходстве Гвардиолы над Артетой

22 сентября 2024 года «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в центральном матче 5-го тура АПЛ. Встреча между командами Гвардиолы и Артеты пройдет на стадионе «Этихад», начало – в 18:30.

«Манчестер Сити» начал сезон с победы в Суперкубке Англии. В чемпионате «горожане» выиграли все четыре матча с общим счетом 11:3. Девять из этих мячей забил Эрлинг Холанд. В будни команда Пепа стартовала в Лиге чемпионов – сыграла 0:0 против «Интера» на своем поле.

«Арсенал» тоже стартовал в Лиге чемпионов с безголевой ничьи – против «Аталанты» на выезде. В чемпионате «канониры» набрали десять очков. После четырех туров у них шесть голов и один пропущенный мяч.

В прошлом сезоне «Арсенал» набрал четыре очка в противостоянии с «Манчестер Сити» – победил 1:0 дома и сыграл 0:0 на «Этихад».

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

«Манчестер Сити» – фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу команды Гвардиолы можно за 1.88, а на «Арсенал» – за 4.60. Ничья в матче оценивается котировкой 3.70.

Также аналитики предполагают прагматичный матч в исполнении соперников. Сделать ставку на тотал голов больше 2.5 можно за 2.02, а на ТМ 2.5 – за 1.85.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение хозяевам. 70% от общего объема ставок принятых на исход встречи сделаны на победу «Манчестер Сити». По 15% приходятся на «Арсенал» и ничью.

Поставь на матч АПЛ в БЕТСИТИ с бонусом до 2 000 ₽!

Ставки на спорт
натив
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Спартак» принимает «Динамо», а вы можете забрать бонус от Winline – фрибет светит всем!
сегодня, 09:00Реклама
Дерби в Москве! «Спартак» за 2.02 против «Динамо» за 3.55 – выбирайте фаворита с бонусом 2000 от Bettery
сегодня, 05:00Реклама
«Ювентус» и «Наполи» сыграли со счетом 0:0 впервые за 27 лет
вчера, 18:05
ЦСКА не побеждает «Рубин» на выезде с 2019 года. На непроигрыш казанцев сыграл кэф 1.74
7вчера, 17:56
«Реал» победил «Эспаньол» с форой (-1,5) дома в 8 из 9 последних матчей в Ла Лиге. В предстоящей игре кэф на это 1.47
вчера, 16:59
Федерация бокса России получила более 70 млн рублей букмекерских отчислений за 2-й квартал
вчера, 16:48
«Зенит» обыграл «Факел». В лайве победа с форой (-1,5) зашла за 6.10
3вчера, 15:36
Боец ЧВК «Вагнер» украл у друзей 900 тысяч рублей и проиграл их на ставках
1вчера, 15:23
У Дзюбы 3 ассиста в 2 матчах РПЛ за «Акрон». Букмекеры прогнозировали максимум 2 голевые передачи за сезон
4вчера, 13:27
«Акрон» и «Краснодар» сыграли самый результативный матч в этом сезоне РПЛ. На тотал больше 5,5 голов давали 15.00
3вчера, 13:12
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» – «Динамо» М: игроки БЕТСИТИ считают равными шансы соперников на победу в дерби
сегодня, 08:11Реклама
«Бавария» выдала лучший старт в истории Бундеслиги. Команда выиграла 4 матча с общим счетом 16:3
9вчера, 18:47
«Атланта» Миранчука идет андердогом против «Нью-Йорк Ред Буллс»
вчера, 18:29
Британский букмекер Kwiff вводит «комендантский час» для своих клиентов
вчера, 17:32
«Фенербахче» не проигрывает 32 матча подряд в чемпионате Турции. Следующую игру команда Моуринью проведет с «Галатасараем»
вчера, 14:28
ЦСКА не обыгрывал «Рубин» на выезде с 2019 года. 2.16 – серия прервется
1вчера, 14:02
У «Зенита» всего один пропущенный гол в текущем сезоне РПЛ. Букмекеры уверены, что «Факел» не забьет петербуржцам в 9-м туре
4вчера, 11:30
«Медовое побоище» и легенда «ярославского бронепоезда»: роад-шоу «Внутри КХЛ» от Fonteam расскажет историю «Локомотива» и ключевых команд Лиги
20 сентября, 14:30Реклама
Ирина Подшибякина — новый амбассадор BetBoom!
20 сентября, 11:12Реклама
Де Брюйне и Эдерсон уйдут из «Ман Сити» до начала следующего сезона, уверены букмекеры
620 сентября, 10:38