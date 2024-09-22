«Манчестер Сити» – «Арсенал»: игроки БЕТСИТИ уверены в превосходстве Гвардиолы над Артетой

22 сентября 2024 года «Манчестер Сити» примет «Арсенал» в центральном матче 5-го тура АПЛ. Встреча между командами Гвардиолы и Артеты пройдет на стадионе «Этихад», начало – в 18:30.

«Манчестер Сити» начал сезон с победы в Суперкубке Англии. В чемпионате «горожане» выиграли все четыре матча с общим счетом 11:3. Девять из этих мячей забил Эрлинг Холанд. В будни команда Пепа стартовала в Лиге чемпионов – сыграла 0:0 против «Интера» на своем поле.

«Арсенал» тоже стартовал в Лиге чемпионов с безголевой ничьи – против «Аталанты» на выезде. В чемпионате «канониры» набрали десять очков. После четырех туров у них шесть голов и один пропущенный мяч.

В прошлом сезоне «Арсенал» набрал четыре очка в противостоянии с «Манчестер Сити» – победил 1:0 дома и сыграл 0:0 на «Этихад».

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«Манчестер Сити» – фаворит предстоящего матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу команды Гвардиолы можно за 1.88, а на «Арсенал» – за 4.60. Ничья в матче оценивается котировкой 3.70.

Также аналитики предполагают прагматичный матч в исполнении соперников. Сделать ставку на тотал голов больше 2.5 можно за 2.02, а на ТМ 2.5 – за 1.85.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение хозяевам. 70% от общего объема ставок принятых на исход встречи сделаны на победу «Манчестер Сити». По 15% приходятся на «Арсенал» и ничью.

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