Дзюба побьет рекорд Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате России, считают букмекеры
Букмекеры оценили шансы Артема Дзюбы побить рекорд Дмитрия Лоськова.
Лоськов является рекордсменом чемпионатов России по системе «гол+пас» с 265 (120+145) баллами. На счету Дзюбы 256 (160+96) баллов.
Новичок «Акрона» заявил, что намерен побить достижение экс-капитана «Локомотива».
За 1.25 можно поставить на то, что Дзюба побьет рекорд Лоськова. Обратная ставка сыграет за 3.55.
На три гола Кейна давали лишь 10% – а он положил покер. Что еще зашло при 9:2?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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