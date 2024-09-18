Дзюба побьет рекорд Лоськова по системе «гол+пас» в чемпионате России, считают букмекеры

Букмекеры оценили шансы Артема Дзюбы побить рекорд Дмитрия Лоськова.

Лоськов является рекордсменом чемпионатов России по системе «гол+пас» с 265 (120+145) баллами. На счету Дзюбы 256 (160+96) баллов.

Новичок «Акрона» заявил , что намерен побить достижение экс-капитана «Локомотива».

За 1.25 можно поставить на то, что Дзюба побьет рекорд Лоськова. Обратная ставка сыграет за 3.55.

Ставки на Спортсе

На три гола Кейна давали лишь 10% – а он положил покер. Что еще зашло при 9:2?