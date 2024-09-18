Вмешательство ВАР в концовке матча спасло экспресс клиента BetBoom кф 2376! Беттор выиграл полмиллиона рублей со ставки в 180

Клиент BetBoom удачно сориентировался и собрал экспресс из исходов на матчи Лиги Наций и КХЛ. Итоговый коэффициент купона вышел 2376. Со ставки всего в 180 рублей беттор выиграл 427 775 рублей!

Экспресс мог сорваться в матче КХЛ между «Спартаком» и минским «Динамо». Беттор взял победу москвичей в основное время. Первый период прошел ужасно для подопечных Гришина. К исходу двадцатиминутки «Спартак» проигрывал 0:2. Но во втором периоде за дело взялся нападающий хозяев Михаил Мальцев. Хоккеист оформил дубль за 8 минут и сравнял счет в матче. Затем Порядин и Ружичка забили по шайбе в концовке второго периода и вывели «Спартак» вперед. Третья двадцатиминутка также осталась за хозяевами. Единственную шайбу за период забросил Мальцев, таким образом оформив свой дебютный хет-трик в КХЛ. В итоге «Спартак» совершил камбэк и выиграл матч со счетом 5:2.

Интересным получилось противостояние между «Витязем» и «Сочи». Здесь клиент BetBoom взял победу хозяев и не прогадал — к исходу первого периода подольчане громили соперника 4:1. Благодаря акции «КХЛ 3:0» BetBoom досрочно рассчитал беттору ставку на победу как выигрышную. Стоит отметить, что по ходу матча сочинцы отыграли отставание до одной шайбы и имели шансы сорвать экспресс клиенту BetBoom. Но акция «КХЛ 3:0» защитила ставку беттора от потенциального камбэка.

Наиболее нервным для беттора получился матч между сборными Норвегии и Австрии. Клиенту BetBoom нужна была победа скандинавов. Хозяева открыли счет в начале матча, но к исходу первого тайма австрийцы забили ответный мяч. Вторая половина встречи прошла практически без голевых моментов, и матч шел к ничьей. За 10 минут до конца основного времени Холанд удачно открылся в штрафной вывел Норвегию вперед, но боковой арбитр зафиксировал офсайд у нападающего. Однако в ситуацию вмешалась бригада ВАР, и после просмотра момента гол все же был засчитан. Норвежцы удержали победный счет до конца матча и принесли клиенту BetBoom почти полмиллиона рублей выигрыша со ставки в 180 рублей!

Отметим, что акция «КХЛ 3:0» продлится в BetBoom до конца сезона. Компания рассчитает ставку на победу в основное время как выигрышную, если выбранная команда вела по ходу встречи в три шайбы. Подробности об акции по ссылке .