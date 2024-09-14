«Краснодар» победил «Ростов». На фору «быков» зашел кэф 3.80

«Краснодар» обыграл «Ростов» в 8-м туре РПЛ (2:0).

До матча на «быков» можно было поставить за 2.10. Победа с форой (-1,5) зашла за 3.80.

На индивидуальный тотал Эдуарда Сперцяна больше 0,5 голов предлагался коэффициент 3.20.

Южное дерби с «Краснодаром» «Ростов» выигрывал всего 4 раза.

Ставки на Спортсе

Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?