«Краснодар» победил «Ростов». На фору «быков» зашел кэф 3.80
«Краснодар» обыграл «Ростов» в 8-м туре РПЛ (2:0).
До матча на «быков» можно было поставить за 2.10. Победа с форой (-1,5) зашла за 3.80.
На индивидуальный тотал Эдуарда Сперцяна больше 0,5 голов предлагался коэффициент 3.20.
Южное дерби с «Краснодаром» «Ростов» выигрывал всего 4 раза.
Лишь 1 пропущенный «Зенита» за 8 туров – близко, но не идеал. Кто был лучше?
Опубликовала: Венера Кравченко
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