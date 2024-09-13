Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в субботу. 2.20 – начнет минимум 3 матча в старте в сезоне Лиги 1
Матвей Сафонов может дебютировать за «ПСЖ» в субботу.
По информации L’Équipe, Джанлуиджи Доннарумма пропустил сегодняшнюю открытую тренировку парижан из-за рождения ребенка.
В случае отсутствия основного вратаря на субботнем матче с «Брестом» в Лиге 1, его место может занять Сафонов. Игра состоится 14 сентября.
Букмекеры дают коэффициент 2.20 на то, что Сафонов проведет минимум 3 матча в старте «ПСЖ» в текущем сезоне Лиги 1.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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