  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Кудерметова проиграла Осорио, ведя 5:0 в решающем сете. На камбэк давали 101.00

Вероника Кудерметова проиграла Камиле Осорио во втором круге в Гвадалахаре – 6:7(5), 7:6(2), 5:7.

В решающем сете 27-летняя российская теннисистка упустила преимущество 5:0.

В лайве на победу Осорио можно было поставить с коэффициентом 101.00.

Ставки на Спортсе

Безумные кэфы отбора на ЧМ: Боливия угрожает Бразилии, Австралия упала ниже Индонезии, Узбекистан доминирует

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoWTA
Ставки на спорт
logoВероника Кудерметова
Ставки на теннис
Ставки на сегодня
Камила Осорио
Рекомендуем
Ставки в Telegram
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
В Казахстане появился Комитет по регулированию игорного бизнеса и лотереи
сегодня, 07:34
Николай Оганезов о «потолке» для ставок: «Уверен, что коллеги Терюшкова по Госдуме напомнят ему позицию главы государства»
2вчера, 14:52
В Казахстане почти в 5 раз выросло число правонарушений, связанных с азартными играми
вчера, 13:37
Директор Olimpbet – о контрактах с «Адмиралом», «Северсталью» и «Витязем»: «Продолжаем расширение не только пула спонсорских соглашений, но и географии»
вчера, 12:53
Баскетбольный ЦСКА проиграл шесть первых четвертей подряд. 2.60 – продление тренда
1вчера, 11:58
Оганезов о предложении Терюшкова ввести «потолок» для ставок: «Это ограничение людей в их правах. Нужно было бы переписать Гражданский кодекс»
3вчера, 11:10
Ткаченко о контракте РПЛ с Winline: «Нужно провести переговоры о гарантированном увеличении букмекерского контракта уже сейчас. Вижу риски для лиги и клубов»
2вчера, 09:52
Суд поддержал решение ФАС о признании ненадлежащей рекламу PARI. Букмекер использовал образ человека
вчера, 09:24
Бразилия сенсационно проиграла Парагваю в отборе ЧМ-2026. На соперника давали 7.60
5вчера, 08:39
В Беларуси предложили поднять налоги для виртуальных игорных заведений
1вчера, 07:46
Ко всем новостям
Последние новости
Ставка в 103 рубля на экспресс с кэфом 13528 помогла клиенту BetBoom выиграть почти 1.5 миллиона рублей! Купон спас гол Сперцяна на последних минутах матча
вчера, 15:04Реклама
FONBET И ФК Черноморец представляют коллекцию мерча
вчера, 14:01Реклама
Боливия выиграла первый матч отбора ЧМ на выезде с 1993 года. На победу над Чили давали 14.00
4вчера, 10:38
BetBoom запустил акцию «Победный прогноз» — компания разыграет 2 500 000 фрибетов за предсказания на матчи РПЛ!
10 сентября, 14:50Реклама
Финал BetBoom Dacha Belgrade 2024 показали в пабстомпе в центре Москвы
10 сентября, 14:25Реклама
Команда Дзюбы Mandalorian Team – победитель Т-Лиги уличного футбола
10 сентября, 10:14Реклама
Холанд не забил Казахстану. 2.10 – отличится в матче с Австрией
9 сентября, 14:50
Итоги всероссийских соревнований «ДоброFON» на призы мастера спорта СССР по дзюдо Виктора Зайцева
9 сентября, 13:46Реклама
Франция – явный букмекерский фаворит матча с Бельгией. Французы выиграли три последние личные встречи
9 сентября, 11:56
Блинкова проиграла 8 матчей подряд. 1.61 – уступит Соррибес-Тормо в Монастире
9 сентября, 09:41