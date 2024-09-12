Кудерметова проиграла Осорио, ведя 5:0 в решающем сете. На камбэк давали 101.00
Вероника Кудерметова проиграла Камиле Осорио во втором круге в Гвадалахаре – 6:7(5), 7:6(2), 5:7.
В решающем сете 27-летняя российская теннисистка упустила преимущество 5:0.
В лайве на победу Осорио можно было поставить с коэффициентом 101.00.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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