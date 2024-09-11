Ткаченко о контракте РПЛ с Winline: «Нужно провести переговоры о гарантированном увеличении букмекерского контракта уже сейчас. Вижу риски для лиги и клубов»

Герман Ткаченко высказался о контракте РПЛ с Winline.

Букмекер стал генеральным партнером РПЛ в 2022 году. Сумма контракта – 11,04 млрд рублей за 4 сезона.

«Я посоветовал бы в скором времени провести переговоры о нетендерной договоренности по новому букмекерскому контракту, который истекает летом 2026 года. С гарантией повышения суммы.

Почему сейчас и заранее? Вы знаете, что меняются налоговые ставки, включая налог на прибыль, есть течения по изменению целевых отчислений, не исключены и дальнейшие перемены в регулировании букмекерского рынка. А любые ограничения могут снизить расходы на продвижение.

Вижу здесь риски для лиги и клубов. Так что, на мой взгляд, нужно провести переговоры о гарантированном увеличении букмекерского контракта уже сейчас», – заявил Ткаченко в интервью Спортсу’‘.

Ставки на Спортсе

Гвардиола, Поттер или Хау – кто станет главным тренером Англии?