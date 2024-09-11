Ткаченко о контракте РПЛ с Winline: «Нужно провести переговоры о гарантированном увеличении букмекерского контракта уже сейчас. Вижу риски для лиги и клубов»
Герман Ткаченко высказался о контракте РПЛ с Winline.
Букмекер стал генеральным партнером РПЛ в 2022 году. Сумма контракта – 11,04 млрд рублей за 4 сезона.
«Я посоветовал бы в скором времени провести переговоры о нетендерной договоренности по новому букмекерскому контракту, который истекает летом 2026 года. С гарантией повышения суммы.
Почему сейчас и заранее? Вы знаете, что меняются налоговые ставки, включая налог на прибыль, есть течения по изменению целевых отчислений, не исключены и дальнейшие перемены в регулировании букмекерского рынка. А любые ограничения могут снизить расходы на продвижение.
Вижу здесь риски для лиги и клубов. Так что, на мой взгляд, нужно провести переговоры о гарантированном увеличении букмекерского контракта уже сейчас», – заявил Ткаченко в интервью Спортсу’‘.
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