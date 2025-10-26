«Реал» обыгрывает «Барселону» после 1-го тайма – 2:1. Камбэк каталонцев оценивается в 11% вероятности

«Реал» принимает «Барселону» в 10-м туре Ла Лиги (2:1, перерыв).

На 22-й Килиан Мбаппе открыл счет. Фермин Лопес на 38-й сравнял, однако Джуд Беллингем на 42-й вновь вывел «Реал» вперед.

В лайве коэффициент на победу «Реала» упал с 2.03 до 1.40. Шансы «Барселоны» оцениваются букмекерами в 9.00 (около 11% вероятности), на ничью дают 4.50.

