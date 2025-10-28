Команды Тимати и Словетского стали лидерами по итогам четвертого уикенда Лига Ставок MEDIA BASKET

25 и 26 октября, в стенах Международного центра бокса развернулось грандиозное спортивное событие — матчи 6-го сезона турнира Лига Ставок MEDIA BASKET. В субботу зрителей удивлял FLAVA SHOW CASE при участии M.E.G., NERAK и D.A.L.I. В воскресенье хэдлайнером выступил TRU47.

Результаты матчей 25 октября:

AUF продемонстрировали впечатляющую игру, разгромив FUNNY DANCE x NILETTO со счётом 54:13. FLAVA (команда Тимати) в напряжённом поединке одолели HOOPS — 32:26. FAVELA BASKET в упорной борьбе переиграли БК 10 — 32:30. В повторной встрече БК 10 смогли взять реванш у FLAVA — 32:25. UNDERGROUND BIZNE$ показали отличную игру против Lugang Team (команда Гуфа) — 38:27. ROCKET TEAM (команда Тимофея Мозгова) оказались сильнее КАЧАЕТ РОССИЯ — 38:29.

Результаты матчей 26 октября:

PENA NEAM уверенно обыграли T-SQUAD (команда Т-Killah) — 33:23. DAWGS (клуб Кириленко) показали класс в матче против GOATS x ALLSTARS — 27:16. PLAYERS CLUB (команда Obladaet) в напряжённой борьбе победили PENA TEAM — 19:17. BLATOSPHERA (клуб Словетского) уверенно справились с SBC (команда Элджея) — 31:16. PLAYERS CLUB в драматичном матче победили GOATS x ALLSTARS в овертайме — 29:28. BLATOSPHERA оказались сильнее MDK BASKET CLUB — 27:17.

В результате четвертого уикенда в группе Б лидирует команда Тимати FLAVA, а в группе А команда Словетского BLATOSPHERA. Следующий игровой уикенд состоится 1, 2 и 3 ноября в Международном центре бокса по адресу Москва, Новолужнецкий проезд, 13. Билеты на следующий тур уже в продаже .

О проекте:

Лига Ставок MEDIA BASKET — первая в России баскетбольная медиалига, объединившая спорт, цифровой контент и шоу-индустрию. Здесь встречаются профессиональные спортсмены, блогеры, артисты и инфлюенсеры. Участие звезд и уникальный формат игр 3х3 на два кольца делают каждый матч ярким событием на стыке спорта и развлечений. Проект стремительно набрал популярность среди молодежи и стал новой культурной точкой притяжения в мире уличного баскетбола.