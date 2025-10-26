«Ювентус» – фаворит против «Лацио» на выезде. Туринцы не побеждают 7 матчей подряд
«Ювентус» сыграет в гостях с «Лацио» в 8-м туре Серии А.
«Ювентус» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.30. На победу хозяев букмекеры дают 3.60, на ничью – 3.20.
Туринцы не побеждают 7 матчей подряд во всех турнирах – 5 ничьих и 2 поражения. Если «Лацио» как минимум не проиграет, зайдет коэффициент 1.66.
Матч пройдет 26 октября. Начало – в 22:45 мск.
