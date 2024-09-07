Шведский букмекер Betsson перестанет принимать ставки у американских клиентов

Шведский букмекер Betsson прекратит деятельность на территории США к концу сентября 2024 года.

Компания появилась в стране под брендом Betsafe в Колорадо в марте 2022-го в рамках партнерства с казино Dostal Alley. Бренд позиционировался в том числе как инструмент для сбора данных об американском рынке. В Betsson заявили, что благодаря деятельности в Колорадо компания получила ценные сведения о динамике ставок на спорт в США.

«Наша компания решила прекратить прием ставок у клиентов в конце сентября 2024 года. Поэтому в обозримом будущем у нас не будет никаких предложений для американских игроков», – сообщили в пресс-службе букмекера.

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