  • «Милан» ушел от поражения на 93-й минуте в матче с «Пизой» – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 7.50
«Милан» ушел от поражения на 93-й минуте в матче с «Пизой» – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 7.50

«Милан» сыграл вничью с «Пизой» в 8-м туре Серии А.

«Милан» открыл счет на 7-й минуте, «Пиза» забила ответный на 60-й, а на 86-й вышла вперед. «Россонери» ушли от поражения на 93-й минуте.

В прематче «Милан» котировался явным фаворитом у букмекеров за 1.38. Ничья оценивалась в 5.50. В лайве при счете 1:0 в пользу «россонери» коэффициент на ничью достигал 7.50, перед вторым голом «Милана» он был 5.00.

«Пиза» не побеждает 9 матчей подряд во всех турнирах.

«Бавария» только побеждает на старте Бундеслиги – но это не предел. Гонятся за рекордом «ПСЖ»

