В Казахстане заблокировали более 6 тысяч нелегальных онлайн-казино и лотерейных сайтов

В Казахстане выявили 11 417 нелегальных онлайн-казино и лотерейных сайтов, сообщает inbusiness.kz.

Всего с начала 2024 года было заблокировано 6 639 подобных ресурсов.

1 237 ресурсов находятся в процессе обработки, 1 961 недоступны, 1 353 не содержат признаков правонарушения, а 227 заблокированы государственной технической службой в пилотном режиме.

На организаторов нелегальных лотерей с начала года составили 103 административных протокола, 48 человек осудили.

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