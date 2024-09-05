В Казахстане заблокировали более 6 тысяч нелегальных онлайн-казино и лотерейных сайтов
В Казахстане выявили 11 417 нелегальных онлайн-казино и лотерейных сайтов, сообщает inbusiness.kz.
Всего с начала 2024 года было заблокировано 6 639 подобных ресурсов.
1 237 ресурсов находятся в процессе обработки, 1 961 недоступны, 1 353 не содержат признаков правонарушения, а 227 заблокированы государственной технической службой в пилотном режиме.
На организаторов нелегальных лотерей с начала года составили 103 административных протокола, 48 человек осудили.
BetBoom – первый букмекер-вещатель (взялись за мужской теннис). В студиях – Давыденко-шоумен, Турсунов и Душевина
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: inbusiness.kz
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