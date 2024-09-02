BetBoom разыгрывает поездку на турнир АТР. Участвуй в акции «Время тенниса»!
BetBoom запустил акцию «Время тенниса». Главный приз — поездка на турнир АТР. Заключай пари онлайн, забирай фрибеты и получи возможность поучаствовать в розыгрыше призов!
Акция действует в приложении и на сайте BetBoom
Как работает акция?
Все просто: необходимо зарегистрироваться на сайте или в приложении, подтвердить участие на специальном лендинге.
Всего есть два этапа розыгрышей: еженедельный и финальный.
Для участия в еженедельном розыгрыше необходимо сделать пять ставок на теннисные события от 500 рублей и с кф от 1.3.
Для участия в финальном розыгрыше также необходимо заключать теннисные пари. За каждые 50 000 рублей в сумме ты получишь купон на на участие в конкурсе и фрибет 1 000.
Еженедельно BetBoom разыгрывает:
⦁ ракетку с автографом Николая Давыденко
⦁ 360 000 фрибетов
Список призов финального этапа:
⦁ поездка на турнир ATP на двоих
⦁ ракетка с автографом Николая Давыденко
⦁ 1 000 000 фрибетов
Более подробно об акции можно узнать по ссылке
Напоминаем, что матчи ATP удобнее всего смотреть на BetBoom Tennis! Здесь вас ждут официальные и высококачественные трансляции с захватывающими моментами каждого матча. Опытные комментаторы обеспечат полное погружение в игру, делая каждый удар и розыгрыш ещё более увлекательным. Теннис в лучшем виде — только на BetBoom Tennis!
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