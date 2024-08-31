Медведев не выиграет 2-й турнир «Большого шлема» до конца карьеры по мнению букмекеров. Россиянин побеждал на US Open-2021
Букмекеры открыли персональную линию на успехи Даниила Медведева на турнирах «Большого Шлема».
Российский теннисист побеждал на ТБШ всего один раз – на US Open в 2021-м. Тогда Медведев в трех сетах обыграл Новака Джоковича.
Букмекеры сомневаются, что Даниил до окончания карьеры возьмет 2-й турнир такого масштаба – на это дают коэффициент 1.72. Победа на ТБШ оценивается в 2.00.
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Однако, на ЮСО-21 Даниил дал мне изрядного леща)))
Да, мне сейчас тоже кажется, что шансы что он останется одношлемником где-то 60 на 40, но, жизнь преподносит сюрпризы)) Утверждать однозначно не буду.
Тем более, у него вдруг и на Уиме дела пошли - два полуфинала подряд, а значит титул может быть не только на АО+ЮСО. С живым Алькарасом на УИМЕ это будет тяжело, но, как мы видим, Карлос тоже иногда чудит))
Странно, что до сих пор не принимают ставки на начало третьей мировой войны, деньги то сейчас примут, а отдавать уже некому будет)) букмекерам со всех сторон профит