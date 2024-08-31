Медведев не выиграет 2-й турнир «Большого шлема» до конца карьеры по мнению букмекеров. Россиянин побеждал на US Open-2021

Теги Новак Джокович US Open Ставки на спорт Даниил Медведев Ставки на теннис Ставки

Букмекеры открыли персональную линию на успехи Даниила Медведева на турнирах «Большого Шлема».

Российский теннисист побеждал на ТБШ всего один раз – на US Open в 2021-м. Тогда Медведев в трех сетах обыграл Новака Джоковича.

Букмекеры сомневаются, что Даниил до окончания карьеры возьмет 2-й турнир такого масштаба – на это дают коэффициент 1.72. Победа на ТБШ оценивается в 2.00.

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8 комментариев
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Летом 2021 я думал, что Медведев ни одного Шлема за карьеру не возьмет, т.к. игрок уж слишком "нежный" - ему для титула надо чтобы все прям идеально сложилось.

Однако, на ЮСО-21 Даниил дал мне изрядного леща)))

Да, мне сейчас тоже кажется, что шансы что он останется одношлемником где-то 60 на 40, но, жизнь преподносит сюрпризы)) Утверждать однозначно не буду.

Тем более, у него вдруг и на Уиме дела пошли - два полуфинала подряд, а значит титул может быть не только на АО+ЮСО. С живым Алькарасом на УИМЕ это будет тяжело, но, как мы видим, Карлос тоже иногда чудит))
+15
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+15
Ответ Антон Тимофеев
Летом 2021 я думал, что Медведев ни одного Шлема за карьеру не возьмет, т.к. игрок уж слишком "нежный" - ему для титула надо чтобы все прям идеально сложилось. Однако, на ЮСО-21 Даниил дал мне изрядного леща))) Да, мне сейчас тоже кажется, что шансы что он останется одношлемником где-то 60 на 40, но, жизнь преподносит сюрпризы)) Утверждать однозначно не буду. Тем более, у него вдруг и на Уиме дела пошли - два полуфинала подряд, а значит титул может быть не только на АО+ЮСО. С живым Алькарасом на УИМЕ это будет тяжело, но, как мы видим, Карлос тоже иногда чудит))
Тут интересно даже другое: заголовок статьи, притом, что коэффициенты-то, в общем, близки. Опять кликбейт.
+9
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+9
Один Шлем- это очень мало для такого талантливого игрока, особенно в сегодняшних условиях, когда большая двойка сдулась, а по-настоящему звёздного поколения так и не выросло. А время уходит.
+4
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+4
До окончания карьеры не выиграет, всё понятно. А после?
+1
0
+1
второй точно выиграет и 3 тоже реально
+2
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+1
если я поставлю то мне лет 10 ждать пока деньги получу:)?
+1
0
+1
Ответ Цезарь-44
если я поставлю то мне лет 10 ждать пока деньги получу:)?
Если официально не объявит о завершении карьеры, то не получишь))
Странно, что до сих пор не принимают ставки на начало третьей мировой войны, деньги то сейчас примут, а отдавать уже некому будет)) букмекерам со всех сторон профит
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