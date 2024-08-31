Медведев не выиграет 2-й турнир «Большого шлема» до конца карьеры по мнению букмекеров. Россиянин побеждал на US Open-2021

Букмекеры открыли персональную линию на успехи Даниила Медведева на турнирах «Большого Шлема».

Российский теннисист побеждал на ТБШ всего один раз – на US Open в 2021-м. Тогда Медведев в трех сетах обыграл Новака Джоковича.

Букмекеры сомневаются, что Даниил до окончания карьеры возьмет 2-й турнир такого масштаба – на это дают коэффициент 1.72. Победа на ТБШ оценивается в 2.00.

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