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Главные сенсации US Open-2024: вылет Алькараса, трагедия Хачанова, а что еще?

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US Open в этом году стал ареной сенсаций. В первом круге выбыли 13 сеяных теннисистов и теннисисток, во втором к ним добавились еще 12. Ряды фаворитов продолжают редеть.

Неожиданные поражения добавили работы букмекерам, у которых были свои расклады на турнир.

Рассмотрим главные сенсации первых раундов US Open.

Алькарас: поражение от 74-й ракетки мира

Больше всего шокировал, разумеется, вылет Карлоса Алькараса, который котировался вторым фаворитом турнира после Новака Джоковича. Испанец, посеянный под третьим номером, во втором круге не взял ни одного сета у 74-й ракетки Ботика ван де Зандшульпа.

Причем на Алькараса давали минимальные 1.01! Ван де Зандшульп прервал 15-матчевую победную серию испанца на «Больших шлемах» и завез кэф 18.00. Кажется, что поражение от Джоковича в финале Олимпиады все же надломило Карлоса.

Крейчикова: впервые за 13 месяцев уступила сопернице не из топ-100

У женщин главной сенсацией стало поражение во втором раунде действующей победительницы «Уимблдона» Барборы Крейчиковой. Чешская теннисистка неожиданно отдала обе партии 122-й ракетке Елене Габриэле Рузе из Румынии.

Барбора не проигрывала соперницам не из топ-100 с июля 2023-го (тогда уступила Мирре Андреевой), так что кэфы были в ее пользу – победа оценивалась в 1.36, а успех румынки стоил 3.71.

Хачанов: проиграл, но вошел в историю

Большая беда случилась с Кареном Хачановым. Россиянин вылетел уже в первом раунде – от Дэна Эванса. Поразительно, что в финальном сете Карен вел по геймам 4:0, а букмекеры не оставляли Эвансу шансов и предлагали на него кэф 100.00.

В итоге четыре брейк-пойнта ничем не закончились, Дэн на эмоциях взял шесть геймов подряд и победил в самом продолжительном матче на US Open – 5 часов 35 минут. Хачанов вошел в историю, но радости от этого никакой.

Рублев: камбэк с 0:2 по сетам

Андрей Рублев чуть сенсационно не проиграл 56-й ракетке Артуру Риндеркнешу. Этого не случилось, но произошла другая неожиданность – Андрей отыгрался с с 0:2 по сетам, причем лишь второй раз в карьере.

При этом букмекеры верили в камбэк Рублева – в режиме Live самый высокий кэф на него был всего 3.75. Ожидания оправдались – с третьей партии россиянин начал громить соперника и забрал матч.

Йович: громкий дебют на «Большом шлеме»

От 16-летней Ивы Йович не ждали многого на  US Open – для американки это первый турнир «Большого шлема». Но 389-я ракетка не стала скромничать и в дебютном же матче обыграла Магду Линетт (№42 в мире).

Исход неожиданный – в прематче на Йович давали кэф 4.80 против уверенного 1.25 у Линетт. Только продолжения у сказки нет – во втором круге американка вылетела от  Екатерины Александровой – но яркий дебют на ТБШ навсегда в памяти.

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Фото: Gettyimages/Jamie Squire / Staff, Matthew Stockman / Staff; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

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