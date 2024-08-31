Игроки БЕТСИТИ оценили шансы «Локомотива» обыграть «Краснодар» в центральном матче тура РПЛ

Теги Локомотив премьер-лига Россия Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол натив Ставки

1 сентября в матче седьмого тура РПЛ сыграют «Локомотив» и «Краснодар». Встреча пройдет на домашнем стадионе столичного клуба и начнется в 19:45 мск.

Москвичи набрали отличный ход. Команда Михаила Галактионова выиграла четыре матча чемпионата подряд и возглавила турнирную таблицу, опередив на один балл «Зенит».

«Краснодар» победил в трех последних матчах РПЛ и расположился на третьей строчке с 12 очками.

В прошлом сезоне обе очные встречи завершились вничью 1:1. В трех из пяти последних матчей между москвичами и краснодарцами в Москве сильнее были хозяева, в двух играх была ничья.

В БЕТСИТИ можно получить фрибет до 2 000 ₽ за первую ставку!

Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитами предстоящего поединка «Локомотив». На победу хозяев предлагают кэф 2.30, на успех гостей – 3.20, ничья идет за 3.70.

Хороший кэф 1.67 дают на победу москвичей с форой «0». Аналогичная ставка на «Краснодар» идет за 2.30.

На ТБ 2.5 можно поставить за 1.79, на ТМ 2.5 – за 2.10, вероятность обмена голами оценивается в 1.66.

Игроки БЕТСИТИ отдают небольшое преимущество хозяевам поля. На «Локомотив» пришлось 40% от общего числа ставок на исход, 25% отдано на победу «Краснодара», 35% ушло на ничью.

Поставь на матч в БЕТСИТИ с бонусом до 2000 ₽!

Читайте новости ставки в любимой соцсети
    Комментарии
    Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
    Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
    Укажите причину бана
    • Оскорбление
    • Мат
    • Спам
    • Расизм
    • Провокации
    • Угрозы
    • Систематический оффтоп
    • Мульти-аккаунтинг
    • Прочее
    Пожаловаться
    • Спам
    • Оскорбления
    • Расизм
    • Мат
    • Угрозы
    • Прочее
    • Мультиаккаунтинг
    • Систематический оффтоп
    • Провокации
    Комментарий отправлен, но без доната
    При попытке оплаты произошла ошибка
    • Повторить попытку оплаты
    • Оставить комментарий без доната
    • Изменить комментарий
    • Удалить комментарий