Лукаку забьет – прогноз Палагина на матч Бельгия – Румыния: «Если регрессия к среднему существует, то Ромелу просто обязан забить»

Автор Спортса Слава Палагин сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Бельгией и Румынией.

«Если регрессия к среднему существует, то Ромелу просто обязан забить. Не уверен, что у него будет столько же моментов, но в партнерах все еще КДБ и Доку. Они способны вскрыть даже автобус Румынии.

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К тому же сам Ром не без характера: обожает затыкать критиков через самоанализ и анализ соперника. Уверен, работа над ошибками проведена (1.85)» – заявил Палагин.

Матч пройдет 22 июня и начнется в 22:00 мск.

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