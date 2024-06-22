Лукаку забьет – прогноз Палагина на матч Бельгия – Румыния: «Если регрессия к среднему существует, то Ромелу просто обязан забить»

Теги Сборная Бельгии по футболу Сборная Румынии по футболу Евро-2024 Ставки на спорт Ромелу Лукаку Ставки на футбол прогнозы на футбол Ставки

Автор Спортса Слава Палагин сделал прогноз на матч второго тура группового этапа Евро-2024 между Бельгией и Румынией.

«Если регрессия к среднему существует, то Ромелу просто обязан забить. Не уверен, что у него будет столько же моментов, но в партнерах все еще КДБ и Доку. Они способны вскрыть даже автобус Румынии. 

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К тому же сам Ром не без характера: обожает затыкать критиков через самоанализ и анализ соперника. Уверен, работа над ошибками проведена (1.85)» – заявил Палагин.

Матч пройдет 22 июня и начнется в 22:00 мск.

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Удивительно, но Дорский, Васильев и Палагин уверены в голе Лукаку. Прогнозы авторов Спортса на Евро

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3 комментария
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Это который "Palagin on the beat"?
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Иногда забываю, что Лукаку может забивать голы
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Если регрессия к среднему существует, то Ромелу просто обязан забить. ... Если усреднение к регрессии существует, а оно, несомненно, не менее реально, чем "регрессия к среднему", то обязательно забьёт. В свои ворота.
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