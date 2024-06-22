Лукаку забьет – Дорский, Васильев и Палагин уверены. Прогнозы авторов Спортса на Евро

Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.

С нами Илья Васильев , Александр Дорский , Вадим Лукомский , Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский . В фокусе – второй тур и матчи Бельгия – Румыния и Турция – Португалия.

Илья Васильев – Лукаку забьет Румынии

Хочу рискнуть и поставить на гол Ромелу Лукаку. Его матчи с Хорватией на ЧМ и Словакией на Евро-2024 – мем, но упускаем важное: а) он находит моменты (и в целом по карьере неплохо их реализовывает), б) все еще качественный силовой нападающий, в) полезен в подыгрыше, г) у Бельгии классная атака с сильными Троссардом и Доку на флангах и блестящим КДБ.

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Уверен, что Бельгия прижмет Румынию: в таком режиме габариты Лукаку точно помогут (1.85 ).

Александр Дорский – победа Бельгии над Румынией с форой (-1,5)

После фиаско в матче со Словакией (0:1) Бельгии обязательно нужно побеждать Румынию. Все, кто смотрел игру со Словакией, подтвердят: у бельгийцев все было не так плохо, и если бы не реализация, Тедеско набрал бы очки.

Уверен, теперь Лукаку прорвет, больше пороть невозможно. С удовольствием возьму его гол, но так как в этой рубрике уже делал такую ставку в первом туре, то здесь выберу победу Бельгии с форой -1,5. Но про гол Лукаку все равно не забудьте (2.28 ).

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Вадим Лукомский – в матче Бельгия – Румыния забьют из-за штрафной

Верю в гол из-за пределов штрафной в матче Бельгия – Румыния.

Кажется, из-за мяча и особенностей турнира такой гол почти в каждом матче стал вероятнее, а оценивают его все еще весьма привлекательно.

У Румынии есть кому пробить. В первом матче залетело два. А у Бельгии будет шанс взять количеством – они будут играть первым номером. Если снова будут проблемы в атаке, то инструментом могут стать именно дальние удары (2.60 ).

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Слава Палагин – Лукаку забьет Румынии

Если регрессия к среднему существует, то Ромелу просто обязан забить. Не уверен, что у него будет столько же моментов, но в партнерах все еще КДБ и Доку. Они способны вскрыть даже автобус Румынии.

К тому же сам Ром не без характера: обожает затыкать критиков через самоанализ и анализ соперника. Уверен, работа над ошибками проведена (1.85 ).

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Глеб Чернявский – Турция не проиграет Португалии

Мне повезло побывать на пока что главном матче турнира между Турцией и Грузией, поэтому ответственно заявляю: турки в полнейшем порядке и еще нас впечатлят.

Не понимаю, откуда такие кэфы на Португалию, если там туго даются голы и все еще вся надежда на 39-летнего Криштиану Роналду.

Ничейку Турция точно заберет – не сомневайтесь даже (2.37 ).

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Рейтинг прогнозистов Спортса

Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.

Ставки на Спортсе

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Globallook Press/Global Look Press ; East News /Michael Probst

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