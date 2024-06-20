Прогнозы Дорского, Чернявского и Лукомского на Евро-2024: верят в гол Кейна и ничью Италии и Испании

Ставки на Спортсе продолжают ежедневные прогнозы от пяти авторов на Евро-2024.

С нами Илья Васильев , Александр Дорский , Вадим Лукомский , Вячеслав Палагин и Глеб Чернявский . В фокусе – второй тур и матчи Испания – Италия, Словения – Сербия и Дания – Англия.

Илья Васильев – Испания и Италия сыграют вничью, но обе забьют

Испания – Италия – один из главных матчей группового этапа. Испания вынесла Хорватию, но обороне все было не так однозначно. Учитывая структуру Италию, есть все шансы, чтобы периодически позиционно расставляться и создавать моменты. У Испании тоже достаточно ресурсов для прессинга и классных атак.

Думаю, что это равные команды с небольшим перевесом Италии. При этом считаю наиболее логичным исходом ничью, в которой обе забьют (4.10 ).

Александр Дорский – Испания и Италия сыграют вничью

Первая топ-игра на турнире – и, конечно, тяжелейшая для прогноза. Пожалуй, в первом туре Италия понравилась больше: да, во втором тайме с Албанией были не очень агрессивны и даже могли устроиться на ничью, но блеск первого тайма перевешивает.

Скорее всего, и в этой игре Италия будет немало владеть мячом – игра с Хорватией показала, что нынешней Испании мяч не так необходим, как во времена Луиса Энрике.

Жду, что Спаллетти выпустит более осторожный состав, чем в первом туре (Кристанте вместо Фраттези или Пеллегрини), но и он способен доставлять мяч к штрафной, где будут творить Барелла, Димарко и кто-то из неприсевшей на скамейку пары.

Испытываю большой соблазн поставить на Италию, но все-таки возьму другую позицию: ничья или обе забьют. Оборона Италии далеко не надежна (поэтому под Испанию допускаю невыход Калафьори) – может быть и результативная ничья.

Но, конечно, может и очень скучная в виде нулей. Так что подстрахуюсь (3.10 ).

Вадим Лукомский – в матче Дания – Англия будет гол головой

Предположу, что в матче Дания – Англия будет гол головой. Важная оговорка: если гол вообще будет, то неплохой шанс, что именно головой.

Два лучших момента Англии в первом матче – удары головой (включая гол). Также у команды при Гарете Саутгейте опасные стандарты.

У Дании схема с тремя центральными защитниками и два нападающих с ростом 190+ (Винд особенно хорошо играет головой). А стандарты подает Кристиан Эриксен (5.60 ).

Вячеслав Палагин – Словения и Сербия сыграют ТБ 2.5

Такая же ставка на Албания – Хорватия зашла у меня вчера. Гружу снова, потому что у команд аналогичная мотивация.

Особенно заряжены должны быть сербы. А когда они заряжены, как правило жди веселья. Матчи с Камеруном (2:3) и Швейцарией (3:3) на прошлом ЧМ – доказательство и мой повод для оптимизма (1.96 ).

Глеб Чернявский – Кейн забьет в матче против Дании

Завтра опять целый день читать нытье, что великолепный Гарет Саутгейт что-то делает не так. Когда вам доверят сборную Англии, тогда и устроите дискотеку, а пока не мешайте профессионалу работать.

По игре – должен забить Кейн, потому что центральный нападающий будущих чемпионов обязан забивать. Скорее всего, с пенальти. Возможно, будет два гола, но столько брать не рискну (2.20 ).

Рейтинг прогнозистов Спортса

Как мы его считаем? Каждому автору выделяется виртуальная 1000 рублей в игровой день. Если его ставка проигрывает, то его доход за день – 0. Если же ставка выигрывает, то к балансу помимо прибыли плюсуется эта самая тысяча.

В изначальной версии картинки была ошибка – мы отобрали успешную ставку у Вадима Лукомского. Исправляемся и возвращаем!

Ставки на Спортсе

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Dean Mouhtaropoulos, Matthias Hangst