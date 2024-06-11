Достижение Саутгейта: Англия – фаворит Евро впервые в истории. А как было раньше?

Историческое событие в преддверии Евро-2024 – сборная Англии начинает крупный турнир в статусе главного фаворита. Такого не было ни в 1966-м (домашний и победный чемпионат мира), ни в 1996-м (домашний Евро).

Англия опередила две топ-сборные

Сборная Англии у букмекеров идет первой с исторически низким коэффициентом 4.30. Для понимания, насколько это мощно: Испания перед чемпионатом Европы 2012 года получила 3.75. А у «Красной фурии» на тот момент была эпоха доминирования с двумя победами подряд.

За Англией сейчас располагаются Франция и Германия. А действующий чемпион в лице Италии всего за три года на удивление в линии стал котироваться еще хуже, чем в 2021-м.

Команда Саутгейта долгое время была на одном уровне с Францией – в линиях прошлого года. Последние успехи молодых футболистов поспособствовали новому статусу англичан. На текущий момент в атаке с первых минут ждут Фодена, Сака и Беллингема. На коэффициентах не сказалось и проклятье Харри Кейна.

Как было в прошлые годы?

Сборная Англии за десять лет – история о серьезном прогрессе. Еще в преддверии чемпионата мира 2014 года коэффициент на титул для «Трех львов» был 29.00.

Гарет Саутгейт взял команду после провального Евро-2016 (поражение от Исландии в 1/8 финала). В Россию Англия поехала уже с коэффициентом 19.00.

Важно, что коллектив, напичканный талантами, но без серьезного опыта, опроверг букмекеров, не ставивших Англию в четверку лучших. Голов Кейна и угрозы на стандартах от Магуайра хватило для четвертого места.

На прошлый Евро англичане отправлялись вторыми по линии – статус оправдали. До турнира коэффициент был 6.50.

Любопытно, что в первое десятилетие в XXI веке Англия – образец стабильности. Букмекеры постоянно ждали прорыва от поколения Фердинанда, Лэмпарда, Джеррарда и Коула – в итоге не было даже финалов. А сам коэффициент почти никогда не менялся и держался в диапазоне 7.00.

Можно подумать, что на домашнем Евро-1996 Англия могла бы быть фаворитом, но и это заблуждение – такая же стабильность за 8.00 и место в пятерке.

Единственной большой победой англичан за всю футбольную историю остается чемпионат мира 1966 года. Сохранились коэффициенты букмекерских контор и того времени. Даже тогда Англия была лишь второй – позади Бразилии, а коэффициент не опускался ниже 6.00.

Турнир, вероятно, станет последним для Гарета Саутгейта в сборной Англии. Титулов пока нет, но памятное место в истории букмекерских коэффициентов уже никто не отнимет.

Ставки на Спортсе

Англия Саутгейта больше не может играть в смирительных рубашках

Фото: IMAGO/Kirchner-Media/TH, Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press