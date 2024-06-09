Легендарные прогнозы авторов Спортса на итоги РПЛ: трое предсказывали чемпионство «Спартака», лишь один видел «Краснодар» в топ-3

Наконец, улеглось возбуждение после невероятного сезона РПЛ! Мы решили снова подвести итоги легендарных прогнозов на сезон РПЛ от авторов Sports.ru и подсчитать, кто был удачливее всех.

Как и в прошлый раз, при подсчетах использовалась схема с квадратом отклонений, с помощью которой видна разница между прогнозом и реальным местом каждой команды РПЛ. Например, автор спрогнозировал, что «Краснодар» закончит сезон на пятой строчке, но клуб стал вторым. Отнимаем от пяти два и возводим в квадрат. Повторяем то же самое с каждой позицией – и суммируем. Чем сумма меньше, тем прогноз ближе к истине.

Дополнительные бонусы – за точные попадания. От итоговой суммы отнимали квадрат количества угаданных вариантов (за два попадания снимали 4 очка, за три – 9 и так далее). За угаданные имена в объективных номинациях (лучший бомбардир, лучший ассистент и первая отставка) минусовали 25 баллов.

Прогнозы оставили 11 авторов. Никто не угадал первую отставку, один предсказал лучшего бомбардира и четверо – лучшего ассистента.

Глеб Чернявский – 92 балла

Цитата из прогноза: «Чтобы серия «Зенита» наконец-то прервалась, мы должны об этом говорить. Нужно как можно чаще допускать мысль о смене чемпиона и внушать другим командам, что они тоже что-то могут. Что касается борьбы за выживание, то здесь угадать невозможно. Думаю, провалится «Балтика». Еще не верю в «Оренбург» без Лички – команду ждет слабый старт с Ярошиком, ранняя отставка и поиск себя заново».

Александр Дорский – 96 баллов

Цитата из прогноза: «Зенит» близок к потере нескольких бразильцев. Конечно, при отъезде Малкома, Вендела и Клаудиньо качество игры серьезно упадет (легионеров такого же уровня затащить в Россию в 2023-м нереально), но: 1) определенный внутренний резерв у «Зенита» есть, 2) скорее всего, будет новый выход на рынок. Поэтому «Зенит» – чемпион шестой раз подряд, но уже при жаркой конкуренции».

Александр Головин – 97 баллов

Цитата из прогноза: «Еще месяц назад, возможно, рискнул бы и поставил на чемпионство ЦСКА, но от скамейки запасных на Суперкубке повеяло грустью. Три московских команды займут места с 4-го по 6-е, хотя в других прогнозах наверняка окажутся выше. В каждом случае смущают тренеры. В «Сочи» не верю из-за отсутствия тренера, у «Факела» – просто слабый состав (второй раз остаться на характере не получится), а Юран – это и зрелищно, и взрывоопасно».

Павел Тихонов – 110 баллов

Цитата из прогноза: «Даже если «Зениту» надоест побеждать, у него нет выбора. Борьба будет чуть плотнее, чем обычно, возможно, «Спартак» даже выскочит на несколько туров в лидеры, но финал будет таким же, к которому мы привыкли – вялые чемпионские танцы под сине-бело-голубой салют. Гегемона лиги могут ослабить только внезапные трансферы – например, если Малком все же уедет в Саудовскую Аравию, а зимой за Клаудиньо придет Тодд Боули. В этом случае интрига оживет, и мы даже увидим интересный финиш».

Андрей Васильев – 116 баллов

Цитата из прогноза: «Два сезона альтернативных прогнозов ничего не дали, «Спартак» и «Динамо» в чемпионских гонках толком не поучаствовали, так что меняем тактику. Да, никаких вариантов, что у «Зенита» кто-то отнимет титул – говорим вслух (и надеемся, что хоть так можно привести РПЛ к разнообразию). Лучший ассистент – Максим Глушенков. Удобно раздавать, когда ты и сам угроза на любой позиции».

Илья Васильев – 119 баллов

Цитата из прогноза: «Сомневаюсь, что гегемония «Зенита» закончится в этом сезоне даже с учетом отъезда некоторых бразильцев. Зато намечается яркая медальная гонка: ЦСКА поборется даже если у Федотова не останется запасных, «Спартак» мощно закупается (ключевой вопрос – защита), «Локомотив» хочет большего (сомнения из-за обороны), «Краснодар» Ивича может выстрелить с Алонсо, Сперцяном и Кордобой, «Динамо» надеется на топ-5. В борьбе за топ-3 ставлю на «Спартак» и ЦСКА (верю, что Федотову подвезут новичков), затем – «Краснодар», «Локо» и «Динамо».

Вадим Кораблев – 129 баллов

Цитата из прогноза: «Мне кажется, это первый за долгое время сезон, когда чемпионство «Зенита» не так уж и очевидно. В центре не будет Вендела и Кузяева (бразилец проектировал игру, оба давали важный объем), а Малком засобирался в Саудовскую Аравию. Тем не менее остались другие звезды, на которых держится система (Дуглас Сантос, Барриос, Клаудиньо), пришли серьезные новички. Лучший бомбардир – Матео Кассьерра. Даже не сомневаюсь в этом монстре».

Ярослав Сусов – 150 баллов

Цитата из прогноза: «Пора заканчивать гегемонию «Зенита». Вендел уходит, Марио Фернандес развалит команду, питерцы рухнут на второе место. А единственный претендент на победу – «Спартак». ЦСКА потерял игроков, но удержится наверху из-за классного тренера, «Локомотив» не попадет в топ-5, несмотря на Дзюбу и Пиняева, а «Ростов» повалится, игроков на второе подряд место в топ-3 уже не хватит. Верю в «Балтику» Игнашевича, там открытия сезона Галоян и Мусаев, надеюсь, закрепятся в РПЛ и останутся рядом с «Уралом» и «Оренбургом».

Любовь Курчавова – 159 баллов

Цитата из прогноза: «Да, звучит странно и безумно, но мне кажется, что в этом сезоне «Зенит» проиграет чемпионат. Они потеряли Далера Кузяева (думаю, по ходу сезона мы увидим, сколько на самом деле этот игрок значил для «Зенита») и Вендела (он пропустил предсезонку и либо не приедет из Бразилии, либо вернется злым и обиженным). Лучшим ассистентом вижу Максима Глушенкова – нужно просто попадать в Артема Дзюбу или Вильзона Изидора».

Артем Буторин – 183 балла

Цитата из прогноза: «Кажется, изменений не предвидится: Санкт-Петербург заберет корону за несколько туров до финиша, а московские клубы поспорят за виртуальную Лигу чемпионов. Ставлю на «Спартак» из-за мощного состава – с ним можно даже замахнуться на чемпионскую гонку. А вот ЦСКА без скамейки просядет, но не сильно – конечно, благодаря Владимиру Федотову. Верю во взлет «Локо», который отряхнулся после немецкой эпохи и вроде поправляется».

Максимилиан Алфимов – 255 баллов

Цитата из прогноза: «Очень сложно делать прогноз в неопределенности «Зенита» с легионерами. Но рискну: если Малком и Вендел все же уедут, то Петербург точно останется без чемпионства. Гильермо Абаскаль наверняка сделает выводы из прошлого сезона, а усилившийся «Спартак» поборется за титул (но зная «Спартак», не удивлюсь и какому-нибудь восьмому месту). Рядом будут ЦСКА и «Локомотив» – армейцы ослабли количественно, но это классическая для них ситуация, а вот «Локо», ведомый Павлом Андреевым, вряд ли повторит неудачи прошлого сезона».

Тенденции

● Четыре человека не верили, что «Зенит» станет чемпионом в шестой раз подряд. Глеб Чернявский, Максимилиан Алфимов и Ярослав Сусов поставили на «Спартак», Любовь Курчавова – на «Локомотив».

● Никто не угадал пару вылетевших напрямую, зато сразу четверо предвидели, что «Балтика» не задержится в РПЛ.

● Единственный, кто точно спрогнозировал лучшего бомбардира – Вадим Кораблев. Трое победу в бомбардирской гонке предрекали Александру Соболеву – в итоге у него всего 5 голов за сезон. Еще двое ставили на Квинси Промеса, который не вернулся в Россию после сборов команды в ОАЭ. При этом он забил больше, чем Соболев – 6 мячей.

● Лишь один человек угадал места сразу 4 команд (Андрей Васильев), еще один (Александр Дорский) – 3, и пятеро (Глеб Чернявский, Александр Головин, Павел Тихонов, Илья Васильев и Вадим Кораблев) – по 2.

● Четверо предсказали лучшего ассистента – Александр Дорский, Александр Головин, Андрей Васильев и Любовь Курчавова.

● Никто не попал в первую отставку сезона (Сергея Ташуева уволили из «Ахмата» после четвертого тура). По три человека пророчили увольнение Сергею Юрану, Дмитрию Хохлову и Рашиду Рахимову.

Легендарные прогнозы на РПЛ: Чернявский – за титул «Спартака», Дорский ждет голов Соболева, Головин – провала Медины

Фото: РИА Новости /Сергей Бобылев