Швентек – Кепка. Почему?

Кажется, не существует визуалов Иги Швентек на корте, где она не в кепке, причем с детства, так что ее иногда даже так называют – Кепка.

С годами у Швентек менялись экипировщики, но не головной убор: в кепке Nike она выиграла юниорский «Уимблдон»,

в Asics – взрослые US Open и два «Ролан Гаррос»,

в On – третий «Ролан Гаррос» и первый итоговый.

На самом деле это обычная практика: почти все игроки, особенно топы, всю карьеру или как минимум длинные ее отрезки придерживаются одного набора вещей. Поэтому мы по силуэту опознаем Роджера Федерера, Марию Шарапову и молодого Рафаэля Надаля, а в Бьорна Борга можно наряжаться на Хэллоуин.

Так что кепка Швентек – это не исключение; предшественница Иги на вершине мирового рейтинга Эшли Барти тоже всегда играла в кепке. Но Барти закончила карьеру больше двух лет назад, а до нее последним топом, кто играл в кепке, была, кажется, Жюстин Энен (и иногда – молодая Светлана Кузнецова).

Но Швентек кепки реально любит: вот она в них в спортзале,

вот – на отдыхе:

а вот – в промежуточном состоянии:

В целом Швентек, похоже, любит любые головные уборы, и на корте представить ее с чем-то на голове, кроме кепки, невозможно – настолько, что в X был аккаунт Iga Swiatek’s Cap, а в тиктоке и сейчас есть – pinkigashat («розоваякепкаиги»).

Кепка не очень нравится фотографам, потому что часто закрывает лицо и лишает снимки эмоции, а экс-пятая ракетка мира Джимми Ариас в прошлом году так вообще сказал, что стиль Швентек вредит женскому теннису, потому что, не видя выражения лица и глаз, невозможно узнать характер:

«Она надвигает кепку так низко на глаза, что под ней не видно лица, и не почувствовать эмоциональную связь. Я не против проявления пусть даже негативных эмоций – лишь бы увидеть какой-то характер».

Этой критикой, опасно близкой к неполиткорректным упрекам в неулыбчивости, Ариас себя сильно дискредитировал, а еще напомнил, как годом раньше после второй победы на «Ролан Гаррос» Швентек спросили, пользуется ли она косметикой, потому что в отличие «от многих игроков прошлого, не отлипавших от зеркала, выглядит очень естественно». Хоть вопрос и был замаскирован под комплимент, он взбесил и медиа, и болельщиков: спрашивать женщину, только что достигшую вершины профессии, пытается ли она выглядеть более привлекательно, – как минимум дурной тон, как максимум – сексизм.

Швентек терпеливо ответила, что на корте руководствуется практичностью: «Я для этого и ношу кепку – чтобы не морочиться с волосами. Не крашусь, потому что не понимаю зачем: это ничего не изменит, и все сотрется полотенцем».

Этой весной на спонсорской активации Швентек выступила внезапно откровенно: «С самого начала моего пути в спорте люди говорили, как я должна играть, как выглядеть, как вести себя, что делать. И чем выше я поднималась, тем больше всех этих замечаний было. Но мне никогда не нравилось загонять себя в рамки, я всегда отталкивалась от интуиции».

Кепка, впрочем, вызвала новую критику – но на этот раз справедливую и не в адрес Швентек. Месяц назад в Риме появление группы болельщиков Иги в бутлег-версии ее розовой кепки запустило дискуссию о том, что On плохо маркетит четырехкратную чемпионку «Шлемов»: не только одевает ее в один и тот же посредственный наряд, но и не реагирует на запрос рынка :

«Розовая кепка – уже икона. Off (On – Спортс) упускает такую возможность заработать, не выпуская ее в продажу».

На эмблематичности кепки настаивал и многолетний фотограф WTA, известный как Джимми48: «Кепка Иги создает моментально узнаваемый силуэт».

Тема для обсуждения в целом странноватая, но что делать, если мир по-прежнему не всегда успевает за женщинами, делающими большие дела.

Швентек – в третьем финале «Ролан Гаррос» подряд. Мощнейшая доминация

Фото: instagram.com /iga.swiatek; Gettyimages.ru /Clive Brunskill, Matthew Stockman, Dan Istitene