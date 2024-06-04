Букмекеры поставили для Мбаппе в «Реале» тотал в 28,5 гола. Ни Роналду, ни Роналдо в дебютный сезон его не пробивали

Килиан Мбаппе – игрок «Реала», теперь уже без всяких оговорок. Букмекеры тоже реагируют на громкий переход – смотрим, как это отражается в цифрах.

«Реал», конечно, основной фаворит чемпионата Испании

В середине мая уже появились котировки на сезон-2024/25. Чемпионство «Реала» оценивалось в 1.60, а «Барселоны» – в 2.75. Дальше шел «Атлетико» за 13.00.

За следующие недели коэффициент на «Реал» сполз до 1.50, на «Барселону» – увеличился до 3.70.

На начало июня расклады выглядят так: 1.50 – «Реал», уже 4.50 – «Барселона», а еще 10.00 – «Атлетико». Коэффициент после перехода Мбаппе не свалился кардинально, но фаворит все равно виден отчетливо. «Атлетико» чуть приблизилось, а «Барса» – отдалилась.

В котировках на Лигу чемпионов ничего не изменилось – все так же 4.50 на «Реал». Выше только «Ман Сити» с 3.70, а несколько дней назад у него было 3.75.

Ставки на Мбаппе: 28,5 гола, не больше двух хет-триков, а еще – удаление за 8.00

Мимо такого события букмекеры, конечно, не прошли. Вот что из долгосрочного предлагает «Бетсити»:

● Тотал ставится в 28,5 гола – по 1.85 в обе стороны (ТМ и ТБ). Пока такая планка. Чуть позже посмотрим, как вообще с этим было у новичков «Реала».

● Отдаст ли Мбаппе больше шести голевых передач? 1.96 – если да, 1.75 – если нет.

● Будет ли Киллиан штатным пенальтистом «Реала» – тоже интересный вопрос. ТМ3.5 по голам с пенальти оценен в 1.75, а ТБ3.5 – в 1.96.

● Менее шести дублей – 1.90, а более – 1.80. Что с хет-триками? 1.65, если оформятся не больше двух. А если больше – 2.10. Тоже интересно.

● ТМ4.5 по желтым карточкам Мбаппе котируется за 1.65, а ТБ4.5 – за 2.10. Если Килиан будет удален с поля, сыграет коэффициент 8.00. За девять сезонов в Лиге 1 Мбаппе получил красную карточку всего однажды.

● Наконец, гол со штрафного – 1.75, если произойдет. А если нет – 1.96.

У «Тенниси» есть ставка, не касающаяся карьеры в «Реале» – 20.00 на победу в ЛЧ вместе с «ПСЖ». Слишком сложная комбинация – это нужно когда-нибудь вернуться, да еще и выиграть, что парижанам вообще никогда не удавалось.

Есть и другая, уже косвенно связанная с «Реалом» – «Золотой мяч» до завершения карьеры: да – за 1.34 и нет – за 3.00. В «Реале» он к этому призу подвинется чуть ближе.

Ну и, конечно, есть линия на Мбаппе применительно к Евро и, например, его статусу лучшего бомбардира на нем – за 6.50. Но это чуть другая история.

Больше 20 голов забивали только три новых нападающих «Реала»

С начала века в «Реале» играло множество звездных форвардов. Мы решили вспомнить их всех – и центральных, и фланговых нападающих – и посмотреть, сколько голов они забили в своем первом сезоне Ла Лиги именно в этом клубе.

Ярко выделяются три бомбардира – только у них 20+ мячей.

23 гола было у бразильца Роналдо, который в сезоне-2002/03 перешел за 45 млн евро из «Интера». На два больше забил Руд ван Нистелрой – это 15-миллионный трансфер «Реала» тремя годами позже. И третий – конечно – Криштиану Роналду, который перебрался за 94 млн в сезоне-2009/10 и забил 26 мячей.

То есть Килиану планку задрали чуть повыше – в тотал 28,5 гола.

Еще у четырех футболистов было 10+ голов. Именно десятку забил Хоселу в прошедшем сезоне. У Майкла Оуэна в 2004/05 было 13 мячей. А Гарет Бэйл и вернувшийся Альваро Мората забивали в 2010-х по 15 голов.

Был, конечно, и пример Луки Йовича с двумя мячами. Если же брать вингеров, то и у Винисиуса в первом сезоне состоялся лишь один гол, но там причины ясны – и юный возраст, и нерегулярный выход на поле. Хотя, например, у Робиньо в 2005/06 было восемь мячей, но и команды все же были разные.

Из сложившихся форвардов вспоминаются Жулио Баптиста с восемью голами в 2005/06, а еще перешедший забесплатно Хавьер Савиола, который забил всего три.

В целом же, вопрос остается прежним – опередит ли всех Мбаппе и пробьет ли тотал в 28.5 в первом сезоне Ла Лиги. Вот и плюс одна интрига, которых и так хватает с этим переходом.

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Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros, Jasper Juinen