Роналду – третий фаворит гонки бомбардиров Евро-2024. Это справедливо?

Криштиану Роналду без больших трофеев в Саудовской Аравии присоединяется к сборной Португалии. Уникальный случай – 39-летний нападающий идет в линии букмекеров третьим фаворитом на «Золотую бутсу».

Выше Роналду только два явных кандидата

Букмекерские конторы представили очень любопытные котировки на бомбардирскую гонку. По двум главным фаворитам расклады выглядят закономерными: Кейн чуть впереди Мбаппе с коэффициентом 6.00 против 6.50.

Кейн уже выиграл в нынешнем сезоне как официальную «Золотую бутсу» европейского сезона, так и специальный приз от Бундеслиги. Награды за 36 голов. Мбаппе недалеко отстал, забрав победу в Лиге 1 за явным преимуществом (27 голов). Было бы больше, но во втором круге Мбаппе часто становился жертвой ротации.

В Лиге чемпионов Кейн и Мбаппе просто разделили главный приз, оформив по восемь голов. Очевидно, что с такими результатами два бомбардира – справедливые лидеры рейтинга перед Евро-2024.

Факторы против Криштиану Роналду

А вот статус третьего у Роналду вызывает определенные вопросы. Во-первых, Криштиану уже почти два года не выступает на высоком уровне в Европе. Во-вторых, именно на крупных турнирах со сборной Криштиану выигрывал приз лучшего бомбардира один раз. Это случилось на Евро-2020, но тогда португалец из пяти голов – три забил с пенальти. В-третьих, у сборной очень солидная линия атаки по именам: Бернарду Силва, Фелиш, Рамуш, Леау, Бруну Фернандеш. Голы могут распределиться равномерно между звездами.

Еще один фактор – статистический. Никто не выигрывал «Золотую бутсу» на Евро два раза подряд. Каждый турнир – новый победитель.

На кого обратить внимание из андердогов?

Интересно, что для букмекеров до сих пор работает репутация Джуда Беллингема. Очевидно, что в сборной футболист будет играть гораздо глубже, но Джуд – четвертый фаворит (!) в общей линии с коэффициентом 15.00. Букмекеры ставят индивидуальный тотал Беллингему выше, чем, например, Букайо Сака. В то же время за сборную у Джуда в 29-ти матчах забито всего лишь три гола.

А вот коэффициент 20.00 на Ромелу Лукаку – достойный вариант, чтобы обратить внимание. Бельгия попала в самую простую группу из всех топ-сборных: Словакия, Румыния и Украина. Ромелу – король в таких матчах. Не забудем, что именно Лукаку выиграл гонку бомбардиров в квалификации (14 голов). У Бельгии вся игра располагает к голам основного форварда. Есть отличная группа поддержки: Де Брейне, Доку, Де Кетеларе, Троссард.

Бомбардиры от 100 и выше

Чемпионат Европы в XXI веке – не место для сюрпризов в гонке бомбардиров. В 2012-м году сенсацию мог сотворить Алан Дзагоев, но по дополнительным показателям уступил Фернандо Торресу. Выигрывали только звезды: Клюйверт/Милошевич, Барош (играл на тот момент за «Ливерпуль»), Вилья, Гризманн и Роналду.

В любом случае всегда любопытно присмотреться к трехзначным коэффициентам. Например, 100.00 дают на лучшего бомбардира Ла Лиги Артема Довбика. Беньямин Шешко очень близок к «Арсеналу» и наколотил в Бундеслиге 14 голов. На Евро-2024 его потенциальная «Золотая бутса» оценена в 200.00.

Тренды гонки: много не забивают, часто хватает одного удачного матча

Гонка бомбардиров на Евро серьезно отличается от чемпионата мира по статистике. Средний уровень турнира, несмотря на расширение, все равно остается выше. В связи с этим много «низовых» матчей, что сказывается и на показателях обладателей «Золотой бутсы».

Еще никогда в истории Евро лучший бомбардир не забивал десять голов. А Мишель Платини до 2016-го года был единственным, кому удалось оформить больше пяти мячей за турнир. Вторым стал Антуан Гризманн с шестью голами – это рекорд для последних девяти чемпионатов Европы.

Очевидно, что от тренда на большую результативность уйти будет сложно. Сейчас футболисты имеют на один матч больше и общий уровень соперников упал. Например, Роналду проверит оборону сборной Грузии, Мбаппе – шотландцев, а Лукаку оценит качество защиты румын и словаков.

Ждем как минимум семь голов от лучшего бомбардира?

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Фото: IMAGO/Maciej Rogowski, IMAGO/Paul Chesterton/Global Look Press