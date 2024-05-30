В первый и последний раз. Только две страны выигрывали один еврокубок до Греции

Греция вступила в почетную компанию – стран обладателей официального европейского титула на клубном уровне. Можно попробовать поверить в магию цифр: с момента прошлой греческой большой победы прошло 20 лет, тогда команда также была большим аутсайдером Евро-2004. Параллель – с размахом, все же титул в Лиге конференций – успех в иной лиге.

Весьма вероятно, что триумф греческого клуба в еврокубке мы еще не увидим несколько десятилетий – таких примеров история знает немало. На текущий момент в Европе стало три страны с одним еврокубком. Еще две – выигрывали основной европейский трофей один раз и бонусом забирали Суперкубок УЕФА. Очень любопытные истории из прошлого века.

Уточнение: в подборке отсутствует грузинское «Динамо» (Тбилиси), так как Кубок Кубков был выигран все же во времена СССР, а из союзного чемпионата аналогичный трофей брало киевское «Динамо». Здесь только единственные победы в истории либо страны, либо ее правопреемницы в течение одного сезона в трех основных еврокубках.

1969-й год. «Слован» (Словакия) – выиграли Кубок Кубков

«Слован» до сих пор остается единственным клубом как от Чехии, так и от Словакии, выигрывавшим еврокубок. Победа выглядит закономерной, учитывая статус соперников в отнюдь не приоритетном по значимости еврокубке: «Порту», «Торино» и «Барселона» в финале. Каталонцев удалось сломить, забив три гола за первый тайм – 3:2.

«Слован» стал первым чемпионом еврокубка из Восточной Европы. Бонусный билет в Суперкубок тогда не был положен, так как турнира еще не существовало.

1986-й год. «Стяуа» (Румыния) – выиграли Кубок чемпионов и Суперкубок Европы

Удивительная футбольная эпоха, когда для выхода в финал главного еврокубка достаточно было обыграть следующих соперников в формате двух встреч: «Вейле» (Дания), «Будапешт», «Куусюси» (Финляндия) и «Андерлехт».

В большом финале «Стяуа» отбилась от «Барселоны» (0:0), в составе которой царил Бернд Шустер. Героем матча стал вратарь румынской команды Хельмут Дукадам. О нем долгое время слагали легенды за историческую серию пенальти, в которой он отразил четыре удара. Были именно не промахи звезд «Барсы», а спасения вратаря.

В 1987-й году «Стяуа» зацепит еще и бонусный Суперкубок Европы в противостоянии с киевским «Динамо». Больше титулов у румынского футбола не будет.

1991-й год. «Црвена Звезда» (Сербия) – выиграли Кубок чемпионов

У сербского чемпиона путь получился значительно сложнее: в полуфинале одолели «Баварию», а до этого преодолели сопротивление дрезденского «Динамо». Два клуба от Германии не должны вводить в заблуждение – представляли еще ФРГ и ГДР.

А вот сценарий получился похожим на румынского чемпиона. Тогда в финалах играли в такой футбол… Фаворит в лице звездного «Марселя» больше атаковал, но в серии пенальти не реализовал одну попытку. Любопытно, что в составе сербов отыграл в финале румын Миодраг Белодедич. Он был чемпионом и в составе «Стяуа».

С 1991 года ни одного сербского клуба не появлялась даже в четвертьфинале еврокубка.

2000-й год. «Галатасарай» (Турция) – выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок Европы

Трансфер в тревожные времена, когда новости о матчах турецких и английских команд попадали в криминальные, а не спортивные сводки. «Галатасарай» в полуфинале победил «Лидс», но, к сожалению, тот турнир запомнился жестокой фанатской разборкой, в которой были смертельно ранены два англичанина. Финал с «Арсеналом» – победа «Галатасарая», но новая жестокая драка, правда, к счастью, все выжили.

На футбольном поле – снова нулевая ничья в основное время и серия пенальти. У «Арсенала» свою попытку загубил Виейра.

Турки на кураже еще и взяли Суперкубок, где одолели звездный «Реал» благодаря дублю Жардела. На этом все полуфиналы и финалы для клубного турецкого футбола закончились.

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«Олимпиакос» и «Фиорентина» выдали пока самый скучный финал года. Такого в еврокубках не было 10 лет

Фото: AP Photo /Keystone, Fernando Ricardo, Dusan Vranic; Gettyimages.ru /RENARD eric/Corbis