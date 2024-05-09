Коэффициенты на финал «Боруссия» – «Реал» – почти антирекорд. Букмекеры не ошиблись?

Полуфиналы поиграли на нервах динамичными коэффициентами. «Боруссия» дошла до решающего матча, хотя была уже на стадии четвертьфинала главным андердогом, а коэффициент на победу в Лиге чемпионов изначально держался на отметке в 45.00. Мадрид на 87-й минуте своего полуфинала также не выглядел будущим финалистом за 41.00, но справился. Что нам подготовили линии на финал?

«Боруссия» в шаге от антирекорда для андердога

«Боруссия» в плей-офф Лиги чемпионов живет по заветам Рюэрсона . В связи с этим вряд ли кто-то в Дортмунде удивится своему статусу – самого слабого финалиста в истории Лиги чемпионов по коэффициентам. Кстати, антирекорд продержался всего год. У «Интера» на победу над «Манчестер Сити» было 4.60. На «Боруссию» – 3.50.

«Реал» в горячей линии после финала имеет меньше 1.70. На любую победу (включая дополнительное время и пенальти) предложено ставить за 1.34.

А рассчитывать ли на голы?

Интересная динамика по ставкам на результативность. Пока на тотал меньше 2.5 котировка 2.32, что достаточно непривычно видеть именно для финала. В последних пяти решающих матчах тотал больше не пробивался. А в поединке между «Реалом» и «Боруссией» прямо сейчас можно спокойно ловить 1.55 на то, что команды совместными усилиями не забьют четыре гола.

Каким будет точный счет финала?

Букмекеры пока дают оперативный ответ, что команда Карло Анчелотти победит, скорее всего, с разницей в один мяч. А если брать самый низкий коэффициент, то здесь небольшой сюрприз – 1:1. На подобную ничью предлагается 7.30.

Напоследок попробуем зацепиться за страну проведения финала. На «Уэмбли» до этого обменивались голами «Бавария» и «Боруссия», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед», а «Реал» пока имеет серию из пяти матчей подряд на «обе забьют». Совпадение? Если не думаете так, то коэффициент 1.69, что все сойдется 1 июня

Ставки на Спортсе

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Фото: Gettyimages.ru /Matthias Hangst; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press