Бавария – Вольфсбург: прогноз на матч 12 мая 2024, Бундеслига

Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: стадион Альянц Арена

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Анализ Формы Команд:

Бавария Мюнхен, несмотря на свою недавнюю нестабильность, продолжает оставаться одним из лидеров Бундеслиги, занимая второе место с 69 очками после 32 туров. Особенно стоит отметить впечатляющие показатели Харри Кейна, который забил 44 гола в 46 матчах. Несмотря на некоторые недавние поражения, Бавария сохраняет свою атакующую мощь, забив 11 голов в последних пяти матчах, хотя и пропустила 9 за тот же период.

Вольфсбург находится в середине таблицы, занимая 12-е место с 37 очками. Команда показала хорошие результаты в последних трех матчах, забив 7 голов и пропустив столько же. Ведущий бомбардир команды Йонас Винд забил 12 голов в 35 матчах, что делает его главной угрозой для соперников.

Прямые Столкновения и Исторические Данные: Бавария имеет явное преимущество в последних встречах с Вольфсбургом, выиграв последние три матча против этого соперника. С учетом домашнего преимущества и огромного опыта в важных матчах, мюнхенцы выглядят фаворитами на предстоящую игру.

Тактический Анализ: Бавария, вероятно, будет доминировать во владении мячом и создавать много моментов благодаря своему мощному нападению. Вольфсбургу придется опираться на контратаки и попытки эксплуатировать недавние проблемы Баварии в обороне.

Прогноз: Встреча обещает быть напряженной, учитывая текущую форму обеих команд. Ожидается, что обе команды забьют, учитывая их последние результаты, но Бавария должна иметь достаточно ресурсов, чтобы обеспечить победу на домашнем стадионе.

Рекомендация для Ставок: Прогноз на ТБ 3,5 за 1,92

Коэффициенты:

П1 – 1,39

Х – 5,8

П2 – 7,2

Где смотреть матч Бавария – Вольфсбург

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