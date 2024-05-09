Бавария – Вольфсбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 12 мая

Теги Бавария Вольфсбург бундеслига Германия Футбол

В воскресенье, 12 мая, сыграют Бавария и Вольфсбург в 33 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

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  • Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Бавария – Вольфсбург

  • Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Бавария: все новости

Вольфсбург: все новости

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Прогноз на матч Бавария – Вольфсбург

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