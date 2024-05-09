Бавария – Вольфсбург где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Бавария и Вольфсбург в 33 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Альянц Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч! Футбол 3.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Бавария – Вольфсбург
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости
Последние матчи Бавария
- Реал Мадрид – Бавария : 2 – 1
- Штутгарт – Бавария : 3 – 1
- Бавария – Реал Мадрид : 2 – 2
- Бавария – Айнтрахт Ф : 2 – 1
- Унион – Бавария : 1 – 5
Последние матчи Вольфсбург
- Вольфсбург – Дармштадт : 3 – 0
- Фрайбург – Вольфсбург : 1 – 2
- Вольфсбург – Бохум : 1 – 0
- РБ Лейпциг – Вольфсбург : 3 – 0
- Вольфсбург – Боруссия М : 1 – 3
Прогноз на матч Бавария – Вольфсбург
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