Атлетико – Сельта: прогноз на матч 12 мая 2024, Ла Лига

Дата матча: 12 мая 2024 года

Место проведения: стадион Метрополитано

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Обзор матча: Атлетико Мадрид встречается с Сельтой в очередном туре Ла Лиги. Атлетико, занимающий четвертое место, стремится укрепить свои позиции в зоне Лиги чемпионов, в то время как Сельта борется за выживание, находясь в нижней части таблицы.

Форма команд: Атлетико продемонстрировал уверенную игру на домашнем стадионе, выиграв последние три матча у себя. Команда Гризманна активно набирает очки, хотя и демонстрирует уязвимость в обороне, пропуская голы в последних матчах. Сельта, несмотря на свою позицию в таблице, показала хорошую атакующую игру, забив в последних матчах множество голов, но также и пропустив значительное количество.

Статистика и встречи: Атлетико традиционно сильн в домашних матчах против Сельты, что делает их фаворитами предстоящей встречи. Однако обе команды демонстрируют проблемы в защите, что может способствовать результативной игре.

Прогноз: Атлетико, несмотря на свои недавние проблемы в обороне, выглядит более предпочтительным выбором из-за домашнего преимущества и более высокой позиции в лиге. Однако Сельта, показывая умение забивать, может угрожать воротам соперника, особенно учитывая недавние проколы в обороне Атлетико.

Рекомендация для ставки: Прогноз на «Обе команды забьют» за коэффициент 1.72 . Этот выбор кажется особенно привлекательным, учитывая недавние тенденции обеих команд пропускать и забивать голы.

Коэффициенты:

П1 – 1,45

Х – 4,3

П2 – 8

Где смотреть матч Атлетико – Сельта

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