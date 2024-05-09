Атлетико – Сельта где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 12 мая

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В воскресенье, 12 мая, сыграют Атлетико и Сельта в 35 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.

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Во сколько играют Атлетико – Сельта

  • Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.

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Прогноз на матч Атлетико – Сельта

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