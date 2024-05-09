Атлетико – Сельта где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Атлетико и Сельта в 35 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Метрополитано».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Атлетико – Сельта
- Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Атлетико
- Мальорка – Атлетико : 0 – 1
- Атлетико – Атлетик : 3 – 1
- Алавес – Атлетико : 2 – 0
- Боруссия Д – Атлетико : 4 – 2
- Атлетико – Жирона : 3 – 1
Последние матчи Сельта
- Сельта – Вильярреал : 3 – 2
- Алавес – Сельта : 3 – 0
- Сельта – Лас-Пальмас : 4 – 1
- Бетис – Сельта : 2 – 1
- Сельта – Райо Вальекано : 0 – 0
Прогноз на матч Атлетико – Сельта
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