0

Франция выиграла 2 очных матча против Азербайджана с общим счетом 12:0. Букмекеры дают 85% на разгромную победу французов

Сборная Франции примет Азербайджан в 7-м туре отбора ЧМ-2026.

Французы котируются подавляющими фаворитами с коэффициентом 1.01. Победа азербайджанцев оценивается букмекерами в 91.00, ничья – в 30.00.

Франция и Азербайджан сыграли между собой всего 2 очных матча – оба в отборе Евро-1996. В 1994-м французы победили 2:0, а в 1995-м разгромили азербайджанцев со счетом 10:0.

Букмекеры высоко оцениваю шансы Франции на разгромную победу – фора (-2,5) идет с коэффициентом 1.17 (около 85% вероятности).

Матч пройдет 10 октября. Начало – в 21:45 мск.

Новый скандал Писарского: ставил в «Иртыше», юрист строил защиту через фрибеты

